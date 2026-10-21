Nueva oleada de robos a futbolistas: Sergio Rico, Antony, Moriba y Gulacsi denuncian asaltos en sus viviendas

En las últimas semanas, cuatro jugadores de Primera División han denunciado robos en sus viviendas. Dos de ellos, Sergio Rico y Péter Gulácsi, estaban en casa y fueron amenazados por los asaltantes.

Los robos a futbolistas han resurgido como un problema preocupante. Esta semana, Sergio Rico, exjugador del Sevilla y PSG, fue víctima de un asalto en su hogar mientras cenaba con su familia. Cinco hombres encapuchados y armados se llevaron joyas y pertenencias personales. En Sevilla, Antony del Real Betis sufrió un robo similar mientras jugaba un partido. También, Ilaix Moriba del Celta de Vigo y Péter Gulácsi del Villarreal fueron víctimas de robos en sus viviendas. La Guardia Civil investiga estos incidentes para determinar posibles conexiones entre ellos.

Los robos de futbolistas vuelven a estar a la orden del día. Esta semana, el exportero del Sevilla, Mallorca o PSG, Sergio Rico, ha denunciado el asalto a su vivienda mientras cenaba con su esposa y sus dos hijos.

Cinco hombres encapuchados y armados arrasaron con los bolsos y joyas de su mujer, mientras que ataron al futbolista y le quitaron las pertenencias que llevaba encima. En apenas media hora, la banda logró hacerse con un enorme botín.

También en Sevilla, Antony, jugador del Real Betis, sufrió un robo en su vivienda mientras jugaba un partido de la Liga de Campeones. En su caso, los ladrones recurrieron a la práctica de entrar en las casas cuando saben que los jugadores y sus familias se encuentran en un partido.

Ilaix Moriba, futbolista del Celta de Vigo, también sufrió un robo mientras estaba fuera de su vivienda en Nigrán (Pontevedra). Los asaltantes se llevaron todo el dinero y las joyas que había en el interior.

Similar al de Sergio Rico fue el robo sufrido por Péter Gulácsi, guardameta del Villarreal, que ha denunciado un robo a mano armada mientras estaba en casa con su familia.

Estos cuatro sucesos han vuelto a desatar una preocupación que lleva años siendo fuente de preocupación para los futbolistas. Ahora, la Guardia Civil trata de averiguar quién está detrás de estos asaltos y si tienen conexión entre sí.

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