El príncipe Harry quiere "reconciliarse" con su familia: "No sé cuánto tiempo le queda a mi padre..."

El príncipe Harry se ha abierto en canal en una entrevista con la BBC en la que ha manifestado que le "encantaría una reconciliación" con su familia. Una emotiva entrevista en la que ha asegurado estar "devastado" tras el nuevo varapalo que ha recibido después de que la Justicia británica haya vuelvo a denegar su custodia policial. Por lo que, continuará sin tener seguridad oficial.

En esta charla ha confesado que su padre, el rey Carlos III, no quiere hablar con él por "cuestiones de seguridad", pero que él ya está cansado de pelear y lo único que quiere es reconciliarse con su familia porque no sabe "cuánto tiempo más" le queda. "Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando, la vida es preciosa", ha señalado.

"Ha tenido muchos desacuerdos con algunos miembros de mi familia", ha indicado. Unas cuestiones por las que segura ya les ha "perdonado".

Esta entrevista con la BBC llega después de que, en una nueva apelación, le hayan denegado por segunda vez recuperar su protección oficial durante sus visitas al Reino Unido. Un varapalo que no ha sentado nada bien al duque de Sussex: "No puedo imaginar un mundo en el que pudiera traer a mi esposa y mis dos hijos de regreso al Reino Unido en estos momentos", ha declarado tras conocerse el fallo.

Esta batalla se remonta a febrero de 2020, cuando la comisión RAVEC (organismo encargado de supervisar la protección de personalidades públicas) rebajó el nivel de seguridad del príncipe Enrique, tras su decisión de abandonar junto a su esposa Meghan Markle sus funciones como miembros activos de la familia real británica. Desde entonces, la vigilancia se evalúa caso por caso, y ya no cuenta con la protección permanente sufragada con fondos públicos.