El príncipe Harry pierde su batalla legal contra el Gobierno británico: seguirá sin tener seguridad oficial

El príncipe Harry ha perdido su batalla legal para obtener seguridad oficial en el Reino Unido. Los jueces Justice Bean, Geoffrey Vos y Justice Edis han dictaminado que los argumentos del duque de Sussex sobre la insuficiencia e ilegalidad de las medidas de seguridad actuales no son válidos legalmente. Harry había impugnado la decisión de no contar con protección tras un incidente en 2021 donde fue perseguido por fotógrafos. En diciembre de 2023, durante una audiencia, expresó su deseo de sentirse seguro en el país, pero el tribunal no consideró justificado aumentar la seguridad. Harry, quien dejó sus funciones reales y se trasladó a EE.UU. en 2020, había demandado al Ministerio de Interior por reducir su protección.