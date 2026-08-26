En pleno hospital y mientras se recuperaban de un accidente de tráfico: así ha sido la brutal detención del ICE a una madre y su hija ecuatoriana

Los detalles Grace Calero, y su hija, Giulianna Carriel, permanecían bajo observación en un cuarto de hospital en Florida tras haber sido víctimas de un accidente de coche cuando fueron detenidas por los matones de Trump.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo a una madre ecuatoriana, Grace Calero, y su hija, Giulianna Carriel, en un hospital de Florida por presunta residencia ilegal en Estados Unidos, según la Oficina del Sheriff del Condado de Polk. Ambas habían llegado al país con visas de turismo en 2023 y 2025, solicitando asilo debido a la inseguridad en Ecuador. Un video muestra el dramático momento de su detención tras un accidente automovilístico. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que excedieron su tiempo de estancia legal y permanecerán bajo custodia mientras esperan procedimientos de expulsión.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a una madre ecuatoriana y su hija en un hospital de Florida por presuntamente residir ilegalmente en Estados Unidos, según ha informado la Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

En el vídeo que acompaña esta noticia y que ha tenido acceso CNN, muestra los dramáticos momentos vividos en la habitación del hospital. Grace Calero, y su hija, Giulianna Carriel, permanecían bajo observación en un cuarto de hospital en Florida tras haber sido víctimas de un accidente de coche cuando fueron detenidas por agentes del ICE.

Según informa CNN, madre e hija, provenientes de Ecuador, llegaron a Estados Unidos con visas de turismo en 2023 y 2025. Según sus familiares, ambas solicitaron asilo debido a la inseguridad en su país de origen y sus casos continúan en trámite.

Según indica el Departamento de Seguridad Nacional al medio estadounidense, ambas ingresaron legalmente al país pero permanecieron más tiempo del permitido por su admisión legal.

"No tenían ni siquiera 24 horas de estar en observación e inhumanamente entraron y se las llevaron. A mi hermana se la llevaron como una criminal, cuando ella paga impuestos, paga su seguro, tiene su permiso de trabajo, su licencia y más. Entonces, es tan inhumano que la saquen así, cuando hasta le dolía su brazo. Por eso ella grita, por los golpes que había recibido en semejante accidente", cuenta a CNN la hermana de Grace.

Las dos seguirán bajo custodia de ICE mientras esperan los procedimientos de expulsión.

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