Ahora

Trump 2.0

En pleno hospital y mientras se recuperaban de un accidente de tráfico: así ha sido la brutal detención del ICE a una madre y su hija ecuatoriana

Los detalles Grace Calero, y su hija, Giulianna Carriel, permanecían bajo observación en un cuarto de hospital en Florida tras haber sido víctimas de un accidente de coche cuando fueron detenidas por los matones de Trump.

En pleno hospital y mientras se recuperaban de un accidente de tráfico: así ha sido la detención del ICE a una madre y su hija ecuatoriana
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a una madre ecuatoriana y su hija en un hospital de Florida por presuntamente residir ilegalmente en Estados Unidos, según ha informado la Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

En el vídeo que acompaña esta noticia y que ha tenido acceso CNN, muestra los dramáticos momentos vividos en la habitación del hospital. Grace Calero, y su hija, Giulianna Carriel, permanecían bajo observación en un cuarto de hospital en Florida tras haber sido víctimas de un accidente de coche cuando fueron detenidas por agentes del ICE.

Según informa CNN, madre e hija, provenientes de Ecuador, llegaron a Estados Unidos con visas de turismo en 2023 y 2025. Según sus familiares, ambas solicitaron asilo debido a la inseguridad en su país de origen y sus casos continúan en trámite.

Según indica el Departamento de Seguridad Nacional al medio estadounidense, ambas ingresaron legalmente al país pero permanecieron más tiempo del permitido por su admisión legal.

"No tenían ni siquiera 24 horas de estar en observación e inhumanamente entraron y se las llevaron. A mi hermana se la llevaron como una criminal, cuando ella paga impuestos, paga su seguro, tiene su permiso de trabajo, su licencia y más. Entonces, es tan inhumano que la saquen así, cuando hasta le dolía su brazo. Por eso ella grita, por los golpes que había recibido en semejante accidente", cuenta a CNN la hermana de Grace.

Las dos seguirán bajo custodia de ICE mientras esperan los procedimientos de expulsión.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Moncloa se posiciona y respalda a Marlaska ante el choque de versiones con Robles: "No hubo ningún aviso del CNI"
  2. Bajo tierra y durmiendo entre aguas fecales: algunos migrantes buscan refugio en las alcantarillas de Ceuta
  3. "Entre 250 y 400 metros y una gran terraza": el encargo del Gobierno de Ayuso a la inmobiliaria de lujo que le vendió el ático
  4. Irene, portavoz del Sindicato de Inquilinas: "Tengo compañeras de la Complutense que vienen todos los días de Segovia y de Toledo"
  5. Suben a 95 los muertos en Nepal tras una riada provocada por un terremoto: hay dos españoles entre los más de 400 desaparecidos
  6. Meta llega a un acuerdo y pagará casi 17.000 millones de dólares para resolver las demandas por crear adicción a menores