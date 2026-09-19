Trump y su particular persecución a la prensa: de su obsesión por las supuestas "fake news" al veto de la Casa Blanca

Los detalles El presidente de EEUU veta a CNN, MS NOW y Politico y amenaza con ampliar la lista mientras mantiene su enfrentamiento con los periodistas que cuestionan a su Gobierno.

Donald Trump ha intensificado su enfrentamiento con los medios críticos, vetando a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca por publicar lo que él considera "fake news". Esta medida viene con una advertencia de que otros medios podrían enfrentar el mismo destino. Trump defiende la necesidad de una prensa "justa" y "honesta", aunque el veto se centra en organizaciones que han sido críticas con su administración. Este conflicto no es nuevo y se ha manifestado en ruedas de prensa, donde Trump ha tenido altercados con periodistas. Además, su disputa se extiende a programas de televisión críticos, como ocurrió con Jimmy Kimmel Live!, suspendido temporalmente tras comentarios sobre el activista Charlie Kirk.

Lo de Donald Trump contra los medios que no le bailan el agua no es nuevo. Pero ahora da un paso más: el presidente de Estados Unidos ha anunciado el veto de CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca, alegando que publican lo que él considera "fake news". La medida llega acompañada de una advertencia: otros medios podrían correr la misma suerte.

Trump utiliza como argumento la necesidad de una prensa "justa" y "honesta". "Se necesita una prensa libre. Se necesita una prensa justa y honesta", defendía este viernes, antes de arremeter contra CNN y asegurar que "todo el mundo sabe" lo falsos que son sus reportajes.

Pero el veto no afecta a todos los medios. Se dirige precisamente contra tres grandes organizaciones de comunicación que han mantenido una cobertura crítica con su Administración. El sábado, periodistas de MS NOW ya denunciaron que se les había impedido acceder a las instalaciones de la Casa Blanca y que sus credenciales habían sido desactivadas y confiscadas.

El enfrentamiento del líder estadounidense con los medios viene de lejos y también se produce cara a cara, durante las ruedas de prensa y las comparecencias públicas. El pasado 17 de agosto, una periodista de CNN, Kristen Holmes, intentaba hacer una pregunta sobre Corea del Sur. "Soy de CNN", le respondió al presidente cuando este le preguntó con qué medio trabajaba. "Fake news", fue su respuesta.

Cuando la periodista trató de continuar, Trump insistió: "Eres una persona ruidosa y escandalosa. Eres fake news. Cállate. Cállate". Finalmente, la calificó de "falsa reportera". Pero este no es un episodio aislado. En noviembre de 2025, Trump se dirigió a una periodista con el término "Piggy": "Cállate, cerdita", dijo. Y en diciembre de 2025 también protagonizó otro enfrentamiento con la reportera de ABC Rachel Scott, a quien calificó de "odiosa" y "terrible".

El pulso de Trump con los medios no se limita a los periodistas que cubren la Casa Blanca. También ha alcanzado a programas de televisión críticos con el presidente. En septiembre de 2025, Jimmy Kimmel Live! fue suspendido temporalmente por ABC después de unas declaraciones del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

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