El primer informe sobre el funicular de Lisboa apunta a la ruptura de un cable subterráneo como causa del accidente

El cable subterráneo que unía los dos vagones del funicular que sufrió un accidente el miércoles en Lisboa, donde 16 personas murieron y 23 resultaron heridas, cedió en su punto de fijación en la cabina que descarriló, según ha indicado el Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF).

Este organismo gubernamental ha publicado una nota informativa en su página web donde explica que durante el descenso del vagón que se salió fuera de la vía, el guardafrenos activó de inmediato tanto el freno neumático como el manual. Sin embargo, esto no impidió que se detuviera el movimiento ni se redujera la velocidad de la cabina que estaba descendiendo.

El accidente ocurrió el pasado miércoles, cuando el funicular de Gloria hacía su recorrido rutinario, de la Plaza de los Restauradores al Barrio Alto de la capital, una travesía de unos 260 metros con una inclinación del 18%. Sin embargo, en un momento dado, los frenos del aparato fallaron.

La última revisión del aparato fue en 2022, año en el que se privatizó lo que antes era un servicio público. Además, cabe destacar que pudo ser una tragedia mayor, ya que un segundo funicular salía en esos momentos en la otra dirección pero, por suerte, pudo volver y fue retenido con una red.

De entre los 23 heridos de 10 nacionalidades diferentes hay dos españoles que fueron dados de alta el mismo día del accidente. Luis Montenegro, primer ministro de Portugal, se ha referido al suceso como "una de las mayores tragedias humanas de nuestra historia reciente".