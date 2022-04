El periodista ruso Vladimir Solovyov ha amenazado en directo en el canal estatal de la televisión rusa Rusia 1 a Europa y los países de la OTAN. "Los ucranianos solos ya no son suficientes, ahora están hablando de países de la OTAN que suministran de facto sus propias armas. Veremos no solo que las armas de la OTAN se vean involucradas en esto, sino también sus quienes las manejan".

"Creo que la operación militar especial está entrando en una nueva etapa", ha admitido el presentador. "De hecho, estamos empezando a hacer la guerra contra los países de la OTAN. Estaremos triturando la maquinaria de guerra de la OTAN, así como a los ciudadanos de los países de la OTAN".

No se ha quedado ahí. "Cuando concluya esta operación, la OTAN tendrá que preguntarse: ¿tenemos lo que necesitamos para defendernos? ¿Tenemos gente para defendernos? Y no habrá piedad. No habrá piedad", ha conminado.

"No solo Ucrania tendrá que ser desnazificada", ha añadido Solovyov. "La guerra contra Europa y el mundo está desarrollando un esquema más específico, por lo que tendremos que actuar de otra manera y actuar con mucha más dureza", ante el silencio de los colaboradores de su programa.