Preocupación y crispación por los precios del combustible tras el bloqueo de Trump en Ormuz: lo peor está por venir

El contexto El corte del paso de todos los buques que quieran entrar o salir del estrecho podría dejar sin una sola gota de combustible a la población.

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre bloquear buques en el estrecho de Ormuz han generado preocupación por el impacto en los precios del combustible. Aunque Trump minimiza el efecto inmediato, Kristalina Georgieva, del FMI, advierte sobre un crecimiento económico más lento. El bloqueo ha interrumpido el paso de hasta 130 buques diarios, complicando el suministro de combustible. En Europa, el precio del queroseno sigue subiendo, afectando a aerolíneas como Air France. En Irlanda, las protestas por el aumento de precios han bloqueado la refinería de Whitegate, mientras los agricultores temen por el impacto en el diésel y los fertilizantes, lo que podría aumentar el hambre global según la ONU.

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han vuelto a preocupar a la ciudadanía, sobre todo, por sus bolsillos. El anuncio del mandatario republicano sobre el bloqueo de todos los buques que quieran entrar o salir del estrecho de Ormuz podría dejar sin una sola gota de combustible a la población.

Previsiblemente, este mismo lunes comenzarían a dispararse los precios. Sin embargo, el republicano le ha restado importancia en una entrevista en el programa 'Sunday Morning Futures With Maria Bartiromo' de Fox News: "Los precios bajarán, pero no inmediatamente", dice el presidente.

Quien no lo tiene tan claro es la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que aseguró que "el crecimientoserá más lento incluso si la paz es más duradera".

Antes del bloqueo, hasta 130 buques pasaban por Ormuz alddía en diferentes direcciones y con diferentes suministros. Pero la guerra ha roto esta cadena y cada vez se va a complicar más: los últimos barcos que pudieron salir están llegando ahora a su destino. Así que los efectos, se agravarán.

En tres semanas, la población podría empezar a quedarse sin queroseno en Europa y es que su precio no deja de subir: Air France aplica ya un recargo de 100 euros a sus vuelos en clase económica.

Asimismo, las consecuencias en Irlanda están ya en la calle, donde cientos de personas bloquearon la única refinería de petróleo del país, Whitegate, después de que el ministro de Finanzas, Simon Harris, dijera que las protestas por el aumento vertiginoso de los precios del combustible habían creado un "momento económico muy peligroso" para este territorio.

De la misma manera, las manifestaciones bloquean carreteras y complican el día a día de vecinas como Lucía, una joven que vive en Dublín: "Vivo enfrente de la estación y apenas pasan autobuses... las rutas están cambiando".

Así, los agricultores irlandeses protestan por el precio del diésel y de los fertilizantes ya que su subida afectará sobre todo a los países más pobres. No obstante, sin ellos las cosechas serán menores y el hambre aumentará. La ONU ya estima que de 315 millones personas que la sufren, pasarán a 360.

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