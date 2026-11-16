EEUU anuncia la imposición de límites a la venta de chips de IA justo antes del viaje de Trump a China

Los detalles La norma implica la limitación de la venta a algunos países entre los que precisamente se encuentra el gigante asiático.

La Administración de Donald Trump ha anunciado una nueva norma que limita el acceso a chips y servidores de IA avanzados para ciertos países, incluyendo China. Esta medida busca cerrar un vacío legal que permitía a China eludir las restricciones del Departamento de Comercio y adquirir chips de IA avanzados de empresas como Nvidia. La normativa, que entra en vigor en 90 días, también impone restricciones a centros de datos extranjeros que proveen capacidad de procesamiento a empresas de China, Rusia e Irán. Se requerirán licencias para reexportar IA avanzada, afectando el uso de chips estadounidenses en el entrenamiento de modelos avanzados de IA.

La Administración de Donald Trump ha anunciado este lunes una norma que limita el acceso a chips y servidores de IA avanzados a algunos países, entre ellos China, precisamente poco antes de que el mandatario inicie un viaje a Asia en el que se encontrara con el presidente chino, Xi Jinping.

La norma tiene como objetivo cerrar un vacío legal que ha permitido a China eludir la prohibición del Departamento de Comercio que impide a las empresas chinas comprar los chips de IA más avanzados diseñados por compañías como Nvidia.

En pleno escándalo por la renuncia del CEO de la compañía tecnológica, la administración Trump zanja con esta norma uno de los asuntos que más controversia había generado por la capacidad de China para acceder a estos chips alquilándolos a centros de datos en países del sudeste asiático y otros lugares.

"La norma está diseñada para garantizar que las restricciones existentes sobre el acceso a tecnología estadounidense sensible no puede ser eludido mediante acuerdos de computación remota que involucran centros de datos en terceros países", ha detallado el departamento en un comunicado.

La nueva normativa impone restricciones a los centros de datos en el extranjero que suministran "volúmenes significativos de capacidad de procesamiento" a empresas con sede en China, Rusia e Irán.

Esta disposición, que entrará en vigor en 90 días, afectará a la capacidad de las empresas de esos países para utilizar chips estadounidenses en el entrenamiento de modelos avanzados de IA, según el comunicado. La nueva norma exigirá licencias para reexportar IA avanzada.

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