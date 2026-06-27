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Pedro Sánchez responde a García-Page: "Tengo muchas ganas de volver a ganar en 2027"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha defendido que "es claro y evidente que España hoy está mucho mejor que en 2023 y muchísimo mejor que 2018".

Pedro Sánchez con María Jesús Montero
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este sábado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha afirmado que es el "peor momento" en la historia del PSOE y ha vuelto a pedir elecciones. Tras estas palabras, el líder del Ejecutivo ha defendido que "es claro y evidente que España hoy está mucho mejor que en 2023 y muchísimo mejor que 2018".

"Por tanto, yo creo que tenemos muchas garantías de poder volver a repetir una mayoría parlamentaria que nos obliga a continuar gobernando", ha manifestado Sánchez, a lo que ha añadido: "¿El proyecto está agotado? Si a mí me preguntáis si tengo ganas de continuar después de todo, tengo que deciros que tengo muchas ganas de volver a ganar en 2027".

Montero: "Están intentando montar una causa contra el PSOE"

Sin embargo, Sánchez no ha sido el único que ha respondido al presidente de Castilla-La Mancha. También lo ha hecho María Jesús Montero, quien se ha dirigido directamente a García-Page: "Yo quiero decir una cosa, Emiliano, y es que lo que ocurre contra nosotros es mucho más profundo que lo que aquí estamos comentando de casos con nombre y apellido".

Para Montero, "están intentando montar una causa contra el Partido Socialista", ya que, ha dicho, "una cosa es responder ante una conducta irregular y otra cosa es permitir que la derecha, que la ultraderecha mediática, en ocasiones judicial, crea una sensación de corrupción general generalizada que no existe".

Óscar López: "El peor momento del PSOE fue del 93 al 96"

Las palabras del presidente de Castilla-La Mancha también han encontrado respuesta por parte del ministro para la Transformación Digital, Óscar López. "Qué sentido tiene que se venga a un Comité Federal a decir que el PSOE deje de gobernar y que este es el peor momento de la historia del PSOE", ha señalado López, quien ha subrayado que "el peor momento fue de 1993 a 1996 (con Felipe González) y no se tomaron medidas; ahora sí".

Además, el ministro ha criticado que "se vive mas cómodo diciendo lo que algunos medios quieren que digan". "Yo estoy aquí para defender lo que creo y creo que este partido ha actuado contra la corrupción con contundencia, como ningún partido lo había hecho nunca", ha concluido.

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