Irán reta a Trump y asegura que "no renunciará" a su "derecho a enriquecer uranio" ni al control del estrecho de Ormuz

Una mujer cruza la calle frente a un mural del difunto fundador de la revolución iraní, el ayatolá Jomeini, en el centro de Teherán, Irán

¿Qué han dicho? "Irán no se dejará intimidar por la retórica de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump y no renunciará a sus líneas rojas", ha declarado el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi.

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha afirmado que Irán no cederá en sus "líneas rojas", que incluyen el derecho a enriquecer uranio, el control del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones. Azizi ha criticado la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, quien alterna entre amenazas y llamados a un acuerdo. Estados Unidos ha desmentido un supuesto acuerdo sobre el estrecho de Ormuz. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha destacado avances en las negociaciones, subrayando que Irán no debe poseer armas nucleares. El ministro iraní, Abbas Araqchi, ha enfatizado la importancia de la cooperación regional.

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha advertido este miércoles de que su país "no renunciará" a "líneas rojas" como el derecho a enriquecer uranio, la posesión de uranio enriquecido, el control del estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones.

"Irán no se dejará intimidar por la retórica de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump y no renunciará a sus líneas rojas: el derecho a enriquecer uranio, la posesión de uranio enriquecido, el control del estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones", ha indicado Azizi en un mensaje en redes.

A juicio del presidente de la referida comisión iraní, "es evidente" que el inquilino de la Casa Blanca, "en su búsqueda" de una "salida a este punto muerto estratégico", ha apostado por "alternar entre lanzar amenazas y hacer llamamientos para alcanzar un acuerdo".

Ha sido este mismo miércoles cuando Estados Unidos ha calificado de "total invención" el marco para el acuerdo que, según medios oficiales iraníes, estarían negociando Washington y Teherán para reabrir el estratégico paso de Ormuz y que daría a Irán el control del mismo.

Mensajes cruzados y un acuerdo que no llega

Poco después, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado que se han logrado "algunos avances" en el marco de las negociaciones con la República Islámica a fin de acabar con el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva liderada por Washington junto a Israel contra Teherán y las represalias de este último en varios países de Oriente Próximo.

"Irán nunca va a tener un arma nuclear. Y si los acontecimientos recientes han servido para algo, es para recordarnos una vez más que son el principal patrocinador del terrorismo en el mundo y que jamás podrán tener un arma nuclear", subrayó entonces Rubio, en una reunión de gabinete.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha reivindicado la "importancia capital" que, en estos momentos, tiene la "solidaridad" y la "cooperación entre los Estados de la región" de Oriente Próximo.

"Los líderes musulmanes amantes de la paz se han unido para facilitar la paz. Esto está ocurriendo en un momento muy delicado. La historia lo recordará todo", ha subrayado Araqchi en un mensaje en redes.

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