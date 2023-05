Este sábado tiene lugar uno de los eventos más importantes del año, especialmente para los británicos: la coronación de los nuevos reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila Parker Bowles. Todos los preparativos ya están listos para que dé comienzo el sábado 6 de mayo la ceremonia de coronación, un tradicional acto que se extiende hasta el lunes 8 con diferentes eventos especiales.

El rey Carlos III, que ascendió al trono tras la muerte de su madre Isabel II en septiembre de 2022, recibirá la corona, el cetro y el orbe en el mismo lugar en el que se produjo la coronación de Isabel II hace siete décadas, en la mítica Abadía de Westminster, en el corazón de Londres.

Entre las distintas actividades y eventos que se van sucediendo a lo largo del fin de semana, uno de los que más populares es del gran almuerzo de la Casa Real, el mismo día de la coronación. Tras la popularidad que alcanzó el menú que se sirvió durante la ceremonia de la coronación de Isabel II, con el original "pollo de la coronación", muchos son los que se preguntan el porqué de la relevancia de este plato.

El "pollo de la coronación", un plato con historia

Este emblemático plato de la gastronomía británica fue el plato principal elegido para la celebración de la coronación de la reina Isabel II en el año 1953. La receta fue creada por la reconocida chef británica Constance Spry, quien trabajó junto con la chef Rosemary Hume para crear un menú original y novedoso que pudiera satisfacer los gustos de los invitados a la ceremonia por aquel entonces.

El plato, inspirado en una receta de India, fue adaptado por los chefs al más puro estilo inglés, añadiendo ingredientes como la mayonesa, la 'crème fraîche' y algunos frutos secos. Aunque la receta ha evolucionado a lo largo del tiempo, lo cierto es que su tono de color amarillo brillante, junto con el olor intenso a curry no pasan desapercibidos.

Desde entonces, el "pollo de la coronación" se ha convertido en uno de los platos preferidos de los ciudadanos británicos y ha marcado tendencia dentro de la gastronomía culinaria del país, llegándose a vender en los supermercados en forma de 'take away' y formando parte de los menús de los restaurantes más famosos.

Pero a pesar de la popularidad que alcanzó entonces y de su tendencia actual como plato de consumo entre los ciudadanos británicos, este año "el pollo de la coronación" se queda fuera del 'Big Lunch' de la ceremonia, y en su lugar estará la quiche de la coronación, tal y como ha informado la propia Casa Real.

Este plato, describe la Familia Real, es "una quiche profunda con una base de hojaldre ligera y crujiente y delicados sabores de espinacas, habas y estragón fresco". Como ocurre con todo tipo de quiches, se puede comer fía o caliente, y desde la Casa Real británica recomiendan tomarlo con ensalada verde o patatas hervidas pero, en cualquier caso, lo definen como un plato "perfecto para una gran comida de coronación".

Los ingredientes que no estarán incluidos en el 'Big Lunch' de la celebración

El hijo de la reina Camila y crítico gastronómico, Tom Parker Bowles, reveló en el 'podcast' 'The News Agents' algunos de los ingredientes que no le gustan a su madre y que, por tanto, no van a estar dentro del menú oficial de la coronación. En esta ocasión, las recetas irán sin picante y sin ajo, ya que a la reina "no le gustan demasiado las especias". "Ella prefiere los vegetales frescos y el pescado", señala. Además, también expuso su opinión en el 'podcast' sobre el famoso "pollo de la coronación" del que dice que "la receta es realmente horrible, pomposa, triste, algo pegajosa, amarilla...". "Quiero decir que ese plato mal hecho es espantoso"