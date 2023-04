Los ministros y parlamentarios canadienses han protagonizado este jueves una peculiar escena: se han puesto tacones rosas para concienciar sobre la lacra de la violencia machista. El video de este acto, a su modo de ver, reivindicativo lo ha subido a su Twitter el ministro de Transporte, Omar Alghabra.

Los políticos canadienses han llevado a cabo esta acción en apoyo a Halton Women's Place, una asociación que ofrece refugio y servicios comunitarios para mujeres y niños que sufren violencia de género y abusos. Está enmarcada en una campaña de sensibilización anual denominada 'Hope in High Heels on the Hill', y a su cuarta edición se han unido los políticos de Canadá.

"La violencia contra las mujeres sigue siendo frecuente en nuestra sociedad. 'Hope in Heels' es un evento que crea conciencia sobre la violencia contra la mujer y anima a los hombres y niños a ser parte de la solución. Llevamos sus característicos tacones rosas en apoyo a esta importante causa", ha asegurado Omar Alghabra en el mensaje que ha publicado en su perfil.

"Educar a hombres y niños es parte de la solución, y es responsabilidad de todos acabar con la violencia de género", ha señalado, por su parte, Karina Gould, ministra de Familia, Infancia y Desarrollo Social de Canadá.