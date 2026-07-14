Israel celebra sus Juegos Macabeos en los que todos los participantes son judíos

Los detalles En estas 'Olimpiadas Judías', el sionismo es la bandera que todos empuñan. Se dan cita cada cuatro años y todos sus participantes comparten una misma identidad: ser judíos.

En los Juegos Macabeos, las medallas cuentan pero el componente político pesa igual o más que el deportivo. Esta competición nació para romper con los estereotipos históricos y reivindicar la resiliencia del pueblo judío.

Hoy buscan conectar a los jóvenes que viven fuera de Israel con el proyecto sionista. "Estoy muy emocionado de estar en Israel y quiero ganar el oro", asegura uno de los participantes.

Desde el palco, Netanyahu y su mujer apoyan este evento internacional, clave para el poder blando israelí. Entre los asistentes, también hay soldados de la ocupación israelí, homenajeados durante los juegos. "Somos hermanos, no solo en la guerra, el pueblo de Israel en la misma batalla", cantan.

Un reconocimiento que llega mientras siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos contra los palestinos. Precisamente, la experiencia que ofrece Israel en los juegos no termina en las instalaciones deportivas, a muchos se les ofrecen visitas a asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, donde ocultan la falta de derechos civiles a la que someten a la población palestina.

La frontera con Gaza o los altos del Golán están en estos tours ligados a unos juegos que fueron creados para fortalecer la identidad del pueblo judío. "La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del Cielo", asegura un grupo de soldados israelíes.

Los juegos se han convertido en un escaparate internacional para proyectar y blanquear su imagen.

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