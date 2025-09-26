Polémica en EEUU por el trato denigrante de una dentista trumpista a sus clientes: "Si no les gusta Trump, les reduzco la anestesia"

Los detalles Harleen Grewal reconoce que cada vez que un paciente entra en el establecimiento, trata de adivinar sus tendencias políticas, y si no le convence, hace que el tratamiento sea más doloroso.

Una dentista de California, Harleen Grewal, ha generado controversia al admitir que discrimina a sus pacientes según sus simpatías políticas, favoreciendo a los seguidores de Donald Trump. En un vídeo viral, Grewal confiesa que reduce la anestesia a quienes no apoyan al expresidente, usando una gorra con el lema "Make your smile great again". Sostiene que su comportamiento es "humor", no discriminación. Este acto provocó una investigación de la Junta Dental de California, que finalmente fue archivada, permitiéndole seguir ejerciendo. Sin embargo, muchos pacientes han decidido cambiar de dentista tras conocer sus prácticas.

Un trato de segunda a quienes no se declaran seguidores de Donald Trump. Así admite una dentista de California (EEUU) que recibe a sus pacientes, discriminándolos abiertamente si no muestran su simpatía por el líder republicano. A través de un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales, Harleen Grewal reconoce que, cada vez que un paciente entra en el establecimiento, trata de adivinar sus tendencias políticas, y si no le convence, hace que el tratamiento sea más doloroso.

"Tengo una gorra secreta que uso a veces, que dice: 'Make your smile great again' (haz tu sonrisa grande de nuevo). La uso cuando atiendo a mis pacientes y cuando se horrorizan o se quejan, discretamente reduzco la anestesia", relata, haciendo referencia al "Make America Great Again", el lema de campaña de Donald Trump.

"Tengo un muro de la fama con fotos de muchos líderes republicanos y, de vez en cuando, tengo pacientes que cuando ven las fotos crees que se les está quemando el culo", añade Grawal, mostrando orgullosa su ideología ultraconservadora.

Sin embargo, defiende que no se trata de un acto de discriminación, sino de "humor". "Al igual que los demócratas hacen bromas, nosotros también, ¿por qué no podemos tomarnos una broma con humor?".

Investigada y absuelta

Este comportamiento ha provocado la apertura inmediata de un expediente por parte de la Junta Dental de California ante una posible infracción de las leyes y las normas deontológicas. "Me preguntaron si había dicho eso, y respondí: 'Sí, lo dije en uno de mis discursos de burla ante un grupo de mujeres republicanas'", afirmó al respecto. De hecho, sostiene que la investigación era "una excusa para cancelar mi contrato".

Pese a que las pruebas eran públicas y notorias, la Junta Dental decidió archivar su investigación, por lo que Harleen Grewal podrá seguir ejerciendo como dentista con normalidad. No obstante, decenas de pacientes han confirmado que cambiarán de dentista tras ver los bochornosos vídeos.

