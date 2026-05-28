Pionero impuesto al lujo inmobiliario en Nueva York: Mamdani espera recaudar 500 millones de dólares anuales para invertir en servicios públicos

Los detalles La medida del alcalde de Nueva York, que persigue las viviendas de lujo, puede afectar a 3.000 residencias que estarían valoradas en cinco millones de dólares o más.

Este jueves se ha aprobado en Nueva York un impuesto pionero al lujo inmobiliario, liderado por Zohran Mamdani. Esta medida, que no se ha implementado en España, busca recaudar 500 millones de dólares anuales para servicios públicos a partir de julio. El impuesto, conocido como "pied-à-terre", afectará a unas 13.000 viviendas y apartamentos de lujo valorados en cinco millones de dólares o más. El mercado inmobiliario de Nueva York ya anticipa un gran impacto, según expertos como Robert Pollack, abogado especializado en impuestos. La medida se basa en la valuación del Departamento de Finanzas de la ciudad.

Este jueves tenemos que hablar de un pionero impuesto al lujo inmobiliario. No se ha aprobado en España, sino en Estados Unidos. Más concretamente, en la ciudad de Donald Trump. Porque el Estado de Nueva York, con Zohran Mamdani a la cabeza, acaba de dar luz verde a una tasa especial que perseguía este alcalde progresista de la Gran Manzana.

Con el nuevo impuesto al lujo inmobiliario, Mamdani espera recaudar, a partir de julio, unos 500 millones de dólares. Millones que serán destinados a los servicios públicos.

Ya se han hecho cálculos y esta tasa puede afectar a unas 13.000 viviendas y apartamentos de lujo en Nueva York. Viviendas que pueden estar valoradas en unos cinco millones de dólares o más. El gravamen, bautizado como tributo "pied-à-terre", será un impuesto anual sobre segundas residencias.

El mercado inmobiliario de Nueva York ya ha reaccionado y sus expertos aseguran que se vivirá un gran impacto. "Todos mis clientes ya sienten que pagan demasiado. Estos números son significativos. No importa qué tan rico seas", ha advertido Robert Pollack, abogado especializado en impuestos a la propiedad en la firma Marcus & Pollack.

La medida, que se incluyó en el paquete de ingresos del presupuesto estatal, tendrá como eje la valuación del Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York, porque la tasación fiscal suele diferir del precio de mercado.

Mamdani presentó este mes un presupuesto de 124.700 millones de dólares para el ejercicio 2027 respaldado por financiación estatal y recortes en distintas agencias municipales, con los que busca hacer frente a un déficit de unos 5.400 millones de dólares que atribuye a la anterior administración.

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