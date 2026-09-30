Pánico, caos y una caída de 5.000 metros: así se ha vivido dentro del avión el grave ataque a un piloto en pleno vuelo a Israel

Los detalles Los propios pasajeros redujeron al agresor. Por suerte, a bordo estaba un piloto fuera de servicio que pudo aterrizar de emergencia el avión.

Los pasajeros de un vuelo de FlyDubai a Tel Aviv se convirtieron en héroes al reducir al copiloto que apuñaló al piloto en un intento de secuestro. En un acto de valentía, inmovilizaron al agresor y tomaron el control del avión. Dos pilotos fuera de servicio entre los pasajeros aterrizaron de emergencia en Arabia Saudí tras el incidente. El caos y el pánico se apoderaron del avión, con pasajeros aterrados por el brusco balanceo y la caída de altitud. Finalmente, el avión aterrizó de emergencia con todos a salvo, mientras algunos pasajeros asistían al piloto herido.

Los pasajeros de un vuelo de FlyDubai destino Tel Aviv se han convertido este miércoles en héroes al reducir al copiloto que apuñaló al piloto para, según las autoridades israelíes, intentar secuestrar el avión y estrellarlo en la capital israelí. En un acto de valentía, le han inmovilizado y han tomado el control de la aeronave.

Entre el pasaje había dos pilotos que no estaban trabajando. Con el comandante herido, ellos se han sentado en la cabina y han aterrizado de emergencia en Arabia Saudí. Unos momentos que, en el interior del avión, se han vivido con absoluta angustia y terror.

Los pasajeros, ajenos a lo que sucedía dentro de la cabina, vivían momentos de pánico por el brusco balanceo del avión de un lado a otro y una caída repentina de los 10.000 a los 5.000 metros de altura.

Sentían que algo grave estaba ocurriendo."¿Qué pasa?", se les escucha decir en los vídeos grabados durante el suceso. Agazapados y agarrados a sus asientos, todos se preguntaban qué pasaba en el avión.

El caos crecía hasta que varias personas descubrieron qué ocurría. "Oyeron voces, alguien pidió ayuda. Era el piloto. Estaba gritando: '¡Ayuda, ayuda, ayuda!'", ha contado a su madre una de las pasajeras.

El copiloto acababa de apuñalar a su compañero, que logró salir de la cabina para pedir socorro. En ese momento, varios pasajeros decidieron intervenir. "Un hombre con un cuchillo apuñaló a uno de los pilotos. Saltamos y ayudamos al piloto", ha explicado un testigo.

Con el agresor ya reducido, otro piloto a bordo entró en la cabina y tomó los mandos evitando que el avión se estrellase. "Estamos aquí en el avión, hemos neutralizado a los terroristas. Quien me escuche, necesitamos ayuda", pidió otro pasajero en un vídeo.

Mientras ese piloto se hacía cargo del vuelo, otros intentaron frenar la hemorragia de la víctima, que seguía tendida en el suelo. Finalmente, la aeronave consiguió aterrizar de emergencia en Arabia Saudi con todos sanos y salvos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido