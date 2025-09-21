Ahora

Persisten las incidencias en los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque

Los detalles El aeródromo de Bruselas prevé que esta jornada siga siendo "difícil" a nivel de operaciones. Es por ello que ha instado a los viajeros a comprobar el estado del vuelo antes de desplazarse a las instalaciones.

Viajeros en el Aeropuerto de Hethrow, Londres.Viajeros en el Aeropuerto de Hethrow, Londres.EP
Los aeropuertos de Bruselas, Berlín, Dublín y Heathrow recibieron este viernes un ciberataque que causó incidencias técnicas por las que muchos de sus vuelos fueron demorados. Los responsables de los aeródromos han anunciado que prevén que los problemas persistan este domingo.

"El viernes 19 de septiembre por la noche se produjo un ciberataque contra el proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos europeos, incluido el de Bruselas. Esto significa que por el momento solo es posible el check-in y el embarque manual", comunicó el aeropuerto de Bruselas este sábado. Horas después, anunciaba que la mitad de los vuelos programados para el domingo deberían cancelarse, petición que había trasladado a las aerolíneas.

El objetivo del ataque, cuyo origen todavía se desconoce, habría sido Collins Aerospace, el proveedor de facturación y embarque de algunos aeropuertos, que ha obligado desde que fueron conscientes del ataque a hacer todo el procedimiento de embarque a papel y boli. Esta empresa recibió un contrato de la OTAN hace apenas unos días.

Por su parte, el Aeropuerto de Bruselas prevé que esta jornada siga siendo "difícil" a nivel de operaciones. Es por ello que ha instado a los viajeros a comprobar el estado del vuelo antes de desplazarse a las instalaciones.

Mientras, en Berlín-Brandenburgo recomiendan utilizar los sistemas virtuales de facturación porque "hay tiempos de espera más largos de lo habitual" en los puestos físicos.

El Aeropuerto de Heathrow, en Londres, ha señalado que "la gran mayoría de vuelos" han seguido operando pese a las incidencias.

