Ahora

Vuelta a la rutina

Moverse en hora punta en transporte público en Madrid, toda una odisea: "Esto es un caos"

Los detalles La Comunidad de Madrid ha defendido que han sufrido "aglomeraciones puntuales" en el metro y los autobuses, las cuales se han podido solventar rápidamente.

Multitud de viajeros esperando al Metro en Madrid.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Moverse en hora punta en transporte público en Madrid puede convertirse en toda una odisea por la cantidad de viajeros que visitan cada día sus estaciones y más con la vuelta al cole y a la rutina.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha defendido que han sido "aglomeraciones puntuales", las cuales se han podido solventar rápidamente. Sin embargo, los usuarios esperan espectantes al lunes.

Los viajeros denuncian que la movilidad en la capital está resultando imposible, sobre todo en el metro y en el autobús. "Hay mucha gente", sostiene un joven a laSexta, "esto es un caos", añade otra.

"Se nota la vuelta a la rutina, está petado... Encima con los retrasos del tren llego tarde", lamenta una viajera mientras otro indica que otro indica que "el transporte público es muy lento y todo está saturadísimo".

Asimismo, el cierre parcial de la Línea 6 ha complicado las cosas y ha obligado a muchos a hacer colas de unos 20 minutos esperando al autobús.

Marta Lora-Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo en la UNED y experta en urbanismo cree que "hay colpaso, saturación o sobresaturación inevitable muchas veces": "Estamos viviendo una transformación al futuro de la que no estamos acostumbrados".

Las 6 de laSexta

  1. Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Heathrow, Berlín y Bruselas
  2. Trump fija el baremo de su censura en las críticas contra él: "Eso no es ni por asomo libertad de expresión"
  3. Barómetro laSexta | El 51,6% de los encuestados están en contra de las protestas propalestinas en La Vuelta
  4. Atacan con un cóctel molotov un edificio de Monforte de Lemos que albergará un centro de menores migrantes
  5. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia
  6. Una trabajadora de la empresa que gestiona las pulseras antimaltrato: "Todos los días usuarias nos avisan de que se han cruzado con su agresor"