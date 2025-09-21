Nuevo paso de Trump contra sus detractores: insta a la fiscal general a "no demorarse más" y ser más dura con ellos

¿Qué ha dicho? A través de un mensaje en sus redes sociales, el presidente republicano ha criticado a Pam Bondi la falta de acciones concretas y la lentitud de los procesos judiciales, algo que "está matando nuestra reputación y credibilidad".

Donald Trump ha instado a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, a acelerar los procesos judiciales contra sus oponentes políticos, como el exdirector del FBI James Comey, el senador Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. En su red social, Trump criticó la lentitud del Departamento de Justicia y cuestionó la falta de acción contra sus rivales. A pesar de sus críticas, elogió a Bondi por su "gran trabajo". Para reforzar su estrategia judicial, Trump anunció que propondrá a su abogada personal, Lindsey Halligan, como fiscal federal en el Distrito Este de Virginia, destacando su firmeza y justicia.

A Donald Trump no solo le basta con las amenazas a sus rivales internacionales y la censura en los medios de comunicación. El presidente republicano también quiere acabar con sus detractores en el país y por ello ha instado a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, a acelerar los procesos judiciales y aplicar medidas contra sus oponentes políticos como el exdirector del FBI James Comey, el senador Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

En una publicación en su red social, el mandatario ha cuestionado la lentitud del Departamento de Justicia y la falta de acción de la institución para presentar cargos contra sus rivales: "Pam: He revisado más de 30 declaraciones y publicaciones que dicen, en esencia, la misma historia de la última vez: pura palabrería y nada de acción. No se está haciendo nada. ¿Y qué hay de Comey, Adam 'Shifty' Schiff y Letitia? Son todos culpables, pero no se va a hacer nada".

De hecho, también ha criticado que casi se pusiera en Virginia a "un fiscal federal apoyado por los demócratas con un pésimo pasado republicano". "Incluso mintió a los medios y dijo que renunciaba. No, lo despedí, y hay un gran caso, y muchos abogados y expertos legales lo dicen", ha añadido. "No podemos demorarnos más, está arruinando nuestra reputación y credibilidad. ¡Hay que hacer justicia ya!", ha concluido Trump.

Poco después, el presidente de Estados Unidos ha querido alabar el trabajo de Bondi después del mensaje en el que le pedía celeridad en las acciones judiciales. Pese a esas críticas, Trump ha asegurado que Bondi está haciendo un "gran trabajo" y la ha descrito como "muy cuidadosa" y "muy inteligente".

Ahora bien, para reforzar sus ideas en el ámbito judicial, el republicano ha anunciado que propondrá a su abogada personal, Lindsey Halligan, como sustituta de Erik Siebert para el cargo de fiscal federal en el Distrito Este de Virginia, argumentando que se necesita "una fiscal firme" en ese cargo.

"Lo que no necesitamos es un 'republicano' con el respaldo de los demócratas. Nominaré a Lindsey Halligan para fiscal de Estados Unidos en esta parte tan importante de nuestro gran país. Será justa, inteligente y brindará la tan necesaria justicia para todos", ha continuado. Trump ha manifestado su confianza en que Halligan "hará grandes cosas" por la justicia estadounidense y ha augurado un desempeño "excepcional" en su trabajo junto a Bondi y al fiscal general adjunto Todd Blanche.