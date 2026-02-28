El Pentágono firma con OpenAI tras la orden de Trump de romper con los "locos de la izquierda de Anthropic"

Los detalles La compañía ha afirmado que el organismo ha dicho 'sí' a que su IA no se use ni en la vigilancia masiva de ciudadanos de EEUU ni tampoco en armas autónomas. "El Departamento de Guerra está de acuerdo", afirma Altman.

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, ha anunciado un acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos para que sus modelos de inteligencia artificial se usen en redes clasificadas. Todo, tras la prohibición de Donald Trump a las agencias federales de usar el modelo de IA de Anthropic, a los que calificó como "locos de la izquierda".

Según dice Altman, el Pentágono ha mostrado su acuerdo para respetar los principios de prohibición del uso de su IA en vigilancia masiva a nivel nacional y también en la "responsabilidad humana en decisiones en el uso de la fuerza, incluido en sistemas de armas autónomos".

"El Departamento de Guerra está de acuerdo y los refleja en ley y políticas. Les hemos pedido que ofrezcan los mismos términos a todas las empresas de IA, ya que en nuestra opinión todos deberían estar dispuestos a aceptar. Hemos expresado nuestro deseo de ver una desescalada lejos de acciones gubernamentales y legales que conduzcan a acuerdos razonables", ha comentado el cofundador de OpenAI.

El acuerdo llega después de que OpenAI mostrase su solidaridad con Anthropic en su intento de presionar al Pentágono para tener garantías de que su IA no se usaría en vigilancia de ciudadanos estadounidenses o en armas autónomas.

Tras meses de negociaciones, y después de una tensa reunión entre Pete Hegseth, secretario de Guerra, y Dario Amodei, CEO de Anthropic. Ambas partes no acercaron posturas, y esa misma tarde la compañía aseguró que no iba a ceder hasta obtener un compromiso del Pentágono en el uso de su tecnología.

Hegseth acusó poco antes a Anthropic de "arrogancia" y prometió terminar con unos 200 millones de dólares en contratos de Defensa con la empresa e incluso declararla un "riesgo a la cadena de suministro", algo que vetaría a Anthropic de acceso a nuevos contratos y que está reservado normalmente para compañías de naciones adversarias.

Donald Trump, a través de 'Truth Social', cargó también contra la compañía: "No los necesitamos. No los queremos. Los locos de la izquierda radical de Anthropic han cometido un error desastroso al tratar de forzar al Departamento de Guerra y obligarlo a obedecer sus términos de servicio en lugar de nuestra Constitución".

El presidente de EEUU, además, advirtió a Anthropic con que iba a usar "todo su poder" y que habría "graves consecuencias a nivel civil y penal" si no cooperaban con las autoridades.

Empleados de Google, Amazon y Microsoft también mostraron su solidaridad con la postura de Anthropic de negarse a permitir que su tecnología, que, por ejemplo, fue usada en la planificación de la captura del mandatario Nicolás Maduro en enero, sea usada para espionaje interno y armas totalmente autónomas.

El acuerdo con Sam Altman anunciado podría servir para crear unas normas básicas en el cada vez más extendido uso de la IA en decisiones militares y análisis, después de que en los últimos meses se haya intensificado el debate en Silicon Valley sobre el alcance de estas herramientas para la defensa y en escenarios de combate.

