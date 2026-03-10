El Pentágono anuncia que este martes será el día "más intenso" de bombardeos sobre Irán a la vez que Trump se abre a dialogar

Los detalles Trump apunta que un hipotético diálogo con Irán se produciría bajo los términos de Washington, aunque defiende que "ya no hace falta hablar más".

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, adelantó que este martes será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y afirmó que la capacidad de respuesta de Teherán se ha reducido mientras avanza la ofensiva, enfocada también contra la industria de defensa iraní. En medio de estas declaraciones, el presidente Donald Trump insinuó que estaría dispuesto a hablar con Irán, aunque dependería de los términos en los que se establezca ese diálogo.

"Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono. Según el secretario de Defensa, "en las últimas 24 horas" la República Islámica "ha lanzado la menor cantidad de misiles de la que ha sido capaz hasta ahora".

Desde que EEUU e Israel iniciaron la operación 'Furia Épica' el pasado 28 de febrero, los ataques han alcanzado 5.000 objetivos en territorio iraní, lo que ha resultado en un "avance significativo" en la reducción de los lanzamientos de misiles y drones procedentes de Irán, según afirmó el mando militar estadounidense.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, Dan Caine, reiteró que los ataques con misiles balísticos desde Irán mantienen "una tendencia a la baja del 90% respecto a cuando comenzaron, y los drones de ataque unidireccional han disminuido un 83% desde el inicio de la operación".

Caine informó de que han comenzado a atacar "el complejo militar e industrial iraní" centrándose en fábricas de drones kamikazes para "destruir el núcleo de su capacidad autónoma".

En medio de los bombardeos en respuesta de Irán a países de la región donde EEUU mantiene presencia diplomática y militar, el jefe militar estadounidense afirmó que siguen utilizando cazas y helicópteros de ataque para interceptar drones enemigos.

Preguntado sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Ali Jamenei; y las informaciones sobre sus supuestas heridas en combate, Hegseth no quiso hacer comentarios, pero sí advirtió que sería prudente que el religioso tomara en serio las amenazas del presidente Donald Trump y no desarrollara armas nucleares.

"Nos encontramos en una posición muy sólida", repitió el jefe del Pentágono, quien sin embargo evitó dar una predicción precisa de cuándo podrían terminar los ataques. La semana pasada, Trump y el propio Hegseth afirmaron que la operación iba más rápido de lo que pensaban y adelantaron que la guerra podría durar de tres a ocho semanas.

Posible diálogo EEUU-Irán

Al mismo tiempo, Trump se mostró abierto a negociar con Irán, aunque apuntó que ese hipotético diálogo tendría que ser bajo los términos de EEUU, ya que, según dijo, Washington está ganando la guerra contra la República Islámica.

En una entrevista con la cadena 'Fox News', el republicano reiteró que ha escuchado que los líderes iraníes "tienen muchas ganas de hablar", algo que Teherán niega categóricamente. En este sentido, indicó que "es posible" una negociación con el régimen iraní.

"Depende de en qué términos. Posible, solo posible... Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible", agregó.

Trump también mostró su sorpresa por los ataques de Irán a los países del Golfo en respuesta a la operación militar conjunta entre EEUU e Israel y reafirmó las palabras de Hegseth, asegurando que "el resultado tan temprano superó con creces las expectativas".

"Cuando los atacamos primero, inutilizamos el 50% de sus misiles y, si no lo hubiéramos hecho, habría sido una lucha mucho más dura", añadió, calificando a Irán como un "tigre de papel"..

Frente a las críticas internas —incluso dentro del entorno cercano al presidente— por la intervención en Irán y el coste político para el Partido Republicano, Trump insistió en la necesidad de la operación por la inminencia de un ataque de Teherán.

Aseguró que sus enviados especiales, Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, le dijeron que Irán afirmó que tenía suficiente uranio enriquecido para construir 11 bombas nucleares. "Si hubieran tenido una bomba, la habrían usado contra Israel y otras partes de Oriente Medio", concluyó Trump.

Desde el inicio de la ofensiva, miles de personas han muerto en Irán a causa de los bombardeos, entre ellos civiles y niños. Por otro lado, al menos siete militares estadounidenses han fallecido en ataques iraníes desde el inicio de la ofensiva.

