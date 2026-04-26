Pedro Sánchez condena el intento de atentado contra Donald Trump: "La violencia nunca es el camino"

¿Qué ha dicho? En un mensaje en X, el presidente del Gobierno de España ha afirmado que la humanidad "solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el intento de asesinato de Donald Trump en Washington durante una cena de corresponsales de la Casa Blanca. Sánchez enfatizó que "la violencia nunca es el camino" y destacó la importancia de avanzar a través de la democracia, la convivencia y la paz. Este es el tercer atentado contra Trump en menos de dos años, tras incidentes previos en Pensilvania y Florida. En esta ocasión, un asaltante armado intentó acceder al hotel Hilton, donde Trump celebraba el evento. El Servicio Secreto reaccionó rápidamente, aunque un agente resultó herido. Trump comentó que "ser presidente es una profesión peligrosa". Las reacciones al ataque han sido numerosas, incluyendo las de líderes como Netanyahu y Pelosi.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha expresado su condena al intento de asesinato sufrido por Donald Trump en Washington durante la cena de corresponsables de la Casa Blanca. "La violencia nunca es el camino", ha compartido el socialista en la red social X.

"Condenamos el ataque que se ha producido contra el presidente Donald Trump", ha comenzado Sánchez en un mensaje en el que afirma que la humanidad "solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz".

Así se ha expresado el presidente del Gobierno, después del que es el tercer atentado contra la vida de Trump en menos de dos años. En el primero, en Pensilvania, un francotirador alcanzó en la oreja al republicano; en el segundo, intentaron atacarle mientras jugaba al golf en Florida.

En esta ocasión, un asaltante armado con una escopeta ha tratado de acceder al hotel Hilton en Washington, donde el dirigente celebraba la que era su primera cena de corresponsales de la Casa Blanca. "Era un loco, un lobo solitario", ha afirmado Trump sobre su agresor, que ya está detenido.

Que está hospitalizado y bajo vigilancia, después de que según EFE se produjeran hasta tres detonaciones fuera del salón de baile donde se celebraba el evento. "Estaba muy lejos", ha comentado un Trump que en un primer momento pensó que los ruidos eran "de una bandeja que se había caído".

El Servicio Secreto actuó con rapidez para acabar con el intento de ataque contra Trump, evacuándole tanto a él como a su mujer y al resto de miembros del Gobierno en una operación en la que un agente resultó herido de bala. "Se salvó gracias a un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa, con un arma muy potente. He hablado con él y se encuentra muy bien", ha confirmado el presidente.

Tras sufrir su tercer atentado en menos de dos años, Trump ha dicho que "ser presidente es una profesión peligrosa": "Si Marco Rubio me lo llega a decir quizá habría pasado de esto".

La de Pedro Sánchez es una más de las muchas reacciones que ha habido al intento de asesinato de Trump. Entre ellas, las de Benjamin Netanyahu, Delcy Rodríguez, Javier Milei y también las de los demócratas Nancy Pelosi y Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

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