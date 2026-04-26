Desde un Netanyahu "impactado" a la rotunda condena de Mamdani: el mundo reacciona al nuevo intento de asesinato contra Trump

¿Qué ha pasado? Un hombre armado con una escopeta ha tratado de acceder al hotel Hilton, donde el republicano estaba celebrando la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Es el tercer atentado contra su vida en menos de dos años.

Donald Trump ha enfrentado un tercer intento de asesinato en menos de dos años, esta vez durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Un hombre armado intentó acceder al evento, pero fue detenido tras escucharse tres detonaciones fuera del salón. Líderes internacionales han expresado su conmoción y repudio. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y Javier Milei, presidente de Argentina, condenaron el ataque, al igual que Delcy Rodríguez de Venezuela. En Pakistán, el primer ministro Shehbaz Sharif mostró alivio por la seguridad de Trump. En EE.UU., figuras como Zohran Mamdani y Nancy Pelosi rechazaron la violencia política. Kaja Kallas, de la Unión Europea, también condenó el acto.

Donald Trump ha sufrido un nuevo intento de asesinato. Ha sufrido el que es, después de los de Pensilvania y Florida, su tercer intento de asesinato. Todos, en menos de dos años. En esta ocasión ha sido en Washington, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada en el hotel Hilton.

En un evento al que ha tratado de acceder un hombre armado con una escopeta, que está detenido, hospitalizado y bajo vigilancia después de que según informa EFE se escuchasen hasta tres detonaciones fuera del salón de baile del recinto.

Las reacciones al atentado sufrido por Trump no se han hecho esperar. En X, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha afirmado estar "impactado" por el tiroteo registrado en el hotel donde estaba el presidente de Estados Unidos.

"Sara y yo nos hemos quedado impactados por el intento de asesinato contra el presidente Donald Trump en Washington D.C. Nos alivia saber que tanto él como la primera dama están bien y a salvo", ha expresado en redes.

Y ha culminado su mensaje enviando sus "mejores deseos para una pronta y completa recuperación al policía herido", resaltando la "rápida y decisiva actuación" del Servicio Secreto de EEUU.

Por su parte, Javier Milei, presidente de Argentina, ha condenado lo que ha calificado "un nuevo intento de asesinato" contra Trump. "La Oficina presidencial expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido".

Delcy Rodríguez, presidenta al mando en Venezuela después del bombardeo de EEUU en Caracas y la captura de Nicolás Maduro, ha condenado el "intento de agresión" contra Trump y su esposa, ambos evacuados de la cena del Hilton por el tiroteo.

"Rechazamos el intento de agresión contra el presidente Trump y su esposa, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la cena de corresponsales", ha declarado en un mensaje en Telegram.

En Pakistán, país mediador entre EEUU e Irán en la guerra de Oriente Medio, Shehbaz Sharif, su primer ministro, ha afirmado estar "profundamente conmocionado" por lo sucedido en Washington.

"Me siento aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él. Le deseo continua seguridad y bienestar", ha compartido en X.

Mamdani: "La violencia política es inaceptable"

En EEUU, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, ha rechazado la "violencia política" en el ataque que ha sufrido Donald Trump, expresando su alivio al saber que tanto Trump como el resto de asistentes han resultado ilesos.

"La violencia política es absolutamente inaceptable. Me alegra que el presidente y los invitados a la cena de corresponsales de la Casa Blanca están a salvo", ha escrito en X.

La demócrata Nancy Pelosi, en la misma red social, ha expresado su "gran alivio" al saber que los asistentes al evento, al igual que Trump y Melania, "están a salvo tras un aterrador acto de violencia".

"Como alguien cuya familia ha sufrido violencia política, mis oraciones están con el oficial herido y con todas las personas afectadas por el trauma en estos horribles incidentes", ha compartido.

En cuanto a la Unión Europea, Kaja Kallas, representante de Exteriores, ha celebrado que tanto Trump como el resto de asistentes estén "a salvo" tras el tiroteo en Washington. "La violencia política no tiene cabida en una democracia", ha afirmado.

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