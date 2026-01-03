Pedro Rodríguez, sobre el pueblo de Venezuela: "Hay mucho más temor a los abusos de esta dictadura que a una intervención de Trump"

El profesor en Relaciones Internacionales ha asegurado que no espera que en el "funeral de este régimen" vaya a haber "overbooking".

Pedro Rodríguez no cree que el pueblo venezolano vaya a salir a las calles y mostrar un apoyo masivo a Nicolás Maduro después de que este haya sido detenido por Estados Unidos.

Como ha comentado el profesor en Relaciones Internacionales, esa narrativa "no se corresponde con la realidad": "Creo que esa narrativa de que el pueblo armado va a salir a defender el régimen yo creo que puede que se lo haya creído Maduro, pero no se corresponde con la realidad".

"La mayoría de venezolanos no están de acuerdo con el régimen y así quedó reflejado en las elecciones que se tuvieron que robar con un margen de derrota muy superior al que el régimen se esperaba", ha afirmado.

Porque, para Pedro Rodríguez, "hay mucho más temor a los abusos de esta dictadura que a una intervención de Donald Trump": "Es un país que ha expulsado a seis millones de personas por razones económicas. El nivel de represión, ejecuciones, encarcelamientos abusivos se ha disparado. Y cuanto más dificultades ha tenido, más ha aumentado la represión".

"Yo no veo esa idea de que esto es una revolución, en el funeral de este régimen no va a haber overbooking", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.