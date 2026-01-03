Pedro Rodríguez: "Maduro estaba hasta hace 24 horas con el bailecito y el 'pichinglis'"

¿Qué ha dicho? El profesor ha afirmado que EEUU no buscaba una negociación sobre el petróleo sino un "cambio de régimen" y expone que han sido capaces de entrar en Caracas "sin mucha dificultad".

Estados Unidos ha atacado Venezuela. Ha bombardeado Caracas, su capital, en una operación que ha terminado con la captura de Nicolás Maduro y de su mujer. Los dos, tal y como afirma la fiscal general del Estado de EEUU, serán juzgados en suelo estadounidense por narcoterrorismo.

Sobre todo esto ha hablado el profesor Pedro Rodríguez, quien ha expresado que las acciones de EEUU contra Venezuela "nunca" estuvieron encaminadas a "negociar un acuerdo o un mayor porcentaje del petróleo venezolano" sino que buscaban "un cambio de régimen".

"El problema es que hasta hace 24 horas Maduro estaba con el bailecito y el 'pichinglis', y esto cuesta asimilarlo. EEUU ha sido capaz de entrar en Caracas sin muchos problemas y sacarlo de allí", ha compartido.

En ese sentido, ha expuesto eso sí que "el resto del régimen sigue intacto" con un 'pero': "Tiene dificultades para regenerarse. Chávez era un líder carismático pero de él a Maduro se ve cada vez más que la desintegración de la democracia en Venezuela ha sido más fuerte, al igual que la represión y los abusos. Robarse las elecciones ha sido la evidencia de que va a peor".

Maduro está a bordo del USS Iwo Jima, un buque que le trasladará a Nueva York para ser juzgado. Donald Trump ha compartido en redes sociales una imagen del líder venezolano, en la que se le ve esposado, con los ojos tapados y con la DEA de fondo.

