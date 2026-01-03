Pedro Rodríguez, tras el ataque de EEUU a Venezuela: "En el funeral del régimen de Maduro no va a haber overbooking"

Para el profesor de Relaciones Internacional, el pueblo venezolano no va a apoyar a Nicolás Maduro después de ser detenido por parte del Ejército de Estados Unidos.

Pedro Rodríguez ha asegurado que el pueblo de Venezuela "no va a salir a defender" el régimen de Nicolás Maduro ahora que el líder venezolano ha sido detenido por Estados Unidos en una operación realizada este sánado.

"Creo que esa narrativa de que el pueblo armado va a salir a defender el régimen yo creo que puede que se lo haya creído Maduro, pero no se corresponde con la realidad. La mayoría de venezolanos no están de acuerdo con el régimen y así quedó reflejado en las elecciones que se tuvieron que robar con un margen de derrota muy superior al que el régimen se esperaba", ha afirmado.

El profesor de Relaciones Internacionales cree que hay más apoyo a este movimiento de Donald Trump que al Gobierno de Maduro: "Me da la sensación de que hay mucho más temor a los abusos de esta dictadura que a una intervención de Donald Trump. Es un país que ha expulsado a seis millones de personas por razones económicas. El nivel de represión, ejecuciones, encarcelamientos abusivos se ha disparado. Y cuanto más dificultades ha tenido, más ha aumentado la represión".

De hecho, Pedro Rodríguez ha afirmado que en el "funeral de este régimen no va a haber overbooking".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.