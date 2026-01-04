Prosigue la búsqueda de dos menores desaparecidos tras el trágico naufragio de un barco en Indonesia: "Mis nietos están en el fondo del mar"

Los detalles Siete de las personas que viajaban a bordo, entre ellos una mujer, Andrea Ortuño, y su hija, otros cuatro tripulantes y un guía turístico, fueron rescatados. Las cuatro personas restantes, todos ellos españoles y de la misma familia, desaparecieron en el océano movilizando a un operativo de búsqueda que luchó sin descanso.

Hace nueve días, una familia española de vacaciones en Indonesia sufrió un trágico naufragio cerca de la isla de Padar. De las once personas a bordo, siete fueron rescatadas, incluyendo a Andrea Ortuño y su hija. Sin embargo, cuatro miembros de la misma familia, todos españoles, desaparecieron. Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, y su hija de 12 años han sido encontrados sin vida. La búsqueda continúa para hallar a los dos menores restantes. El naufragio se atribuye a olas de hasta tres metros y se investiga una posible negligencia. La comunidad valenciana está consternada por la tragedia.

Hace nueve días que la vida de una familia española que pasaba sus vacaciones en Indonesia se truncó para siempre. Nueve días desde que un barco turístico, que transportaba a once personas, naufragaba hundiéndose en tan solo unos minutos en el estrecho de la isla de Padar, cerca del popular destino de Labuan Bajo, próximo a Bali.

Siete de las personas que viajaban a bordo, entre ellos una mujer, Andrea Ortuño, y su hija, otros cuatro tripulantes y un guía turístico, fueron rescatados. Las cuatro personas restantes, todos ellos españoles y de la misma familia, desaparecieron en el océano movilizando a un operativo de búsqueda que luchó sin descanso.

Uno de ellos era Fernando Martín, de 44 años, entrenador del Valencia Femenino B, cuyo cadáver ha sido hallado este domingo. Así, otro de los cuerpos, el de una de las hijas, de 12 años, de Andrea Ortuño, era encontrado este lunes tres días después del naufragio. Ahora, buscan a los otros dos menores, ambos varones: uno hijo de Andrea y otro de Fernando quienes habían contraído matrimonio recientemente.

Según Santi Tinoco, un buzo del Parque Internacional de Komodo que participa en las labores de rescate, "debido a la corriente y las olas el barco dobló y cayó al agua". "El padre con los tres niños desaparecen porque están en un camarote en la planta inferior en el momento en que el barco vira, lo que dificulta la posibilidad de salir rápidamente", agregó. Por su parte, ha explicado que la madre consigue sacar a la hija del camarote y saltan al agua, desplazándose a nado hasta el bote salvavidas.

Olas de tres metros y una posible negligencia

La autoridad portuaria de Labuan Bajo atribuyó el naufragio a las altas olas de hasta tres metros. "Esto nos dificultó llevar a cabo la búsqueda inicial", dijo el responsable del puerto, Stephanus Risdiyanto. Mientras, la Policía asiática ha abierto una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que pudiera provocar el accidente.

En este contexto, fuentes del Ministerio de Exteriores indicaron que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se activó para prestar atención a las dos españolas supervivientes del accidente que están "fuera de peligro", así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familias de los afectados.

Desde un primer momento, las opciones de encontrar a los cuatro desaparecidos, ahora dos, con vida eran escasas. Sin embargo, la familia, que se encuentra totalmente conmocionada, no ha perdido la esperanza. "Las autoridades indonesias han extendido tres días más el periodo oficial de búsqueda", informaban efectivos tras el deseo de los familiares: "No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos".

Por su parte, el abuelo de los menores, roto de dolor, contó a laSexta cómo vivió su hija el naufragio. "Se ha hundido el barco, me he salvado yo con tu nieta Mar, y mi marido y mis tres hijos están hundidos en el mar", fue la información que recibió. La pequeña superviviente ya ha vuelto a Valencia, pero Ortuño continuará en Indonesia junto a su hermano hasta recuperar los cuerpos.

"Una ola que le da contra el lateral del barco, zozobra el barco y una segunda ola lo hunde. En la primera, mi nieta que estaba arriba y mi hija saltan al mar, caen. Al momento se hunde el barco y vienen a recogerla en una zodiac los marineros que habían tirado -supongo- esa barca al mar y la recogen junto a mi nieta. Los otros cuatro, mi yerno y mis tres nietos pues están, según mi hija, en el fondo del mar", añadió Enrique Ortuño.

Valencia, consternada

Se trata de una familia muy conocida en Valencia, donde se vive la noticia con consternación. Allí, muchas personas se han acercado este sábado al restaurante familiar no se pueden creer lo ocurrido. "Es una familia muy trabajadora y muy echada para adelante y es una pena que se descomponga tan rápido", expresaron vecinos.

Por su parte, el Valencia Club de Fútbol ha dedicado unas palabras a su técnico y ha lamentado el suceso. Además, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga, y la gran mayoría de clubes de Primera División y algunos de Segunda han mostrado su tristeza por la desaparición de Fernando Martín y los menores.

