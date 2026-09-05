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El papel clave de Rusia en el conflicto entre EEUU e Irán: así son los misiles iraníes de gran impacto que le ayuda a desarrollar

¿Por qué es importante? Reciben el nombre de 'rompe castillos', pueden alcanzar distancias de hasta 1.450 kilómetros y tienen unos 500 kilos de carga explosiva.

Misiles iraníes
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En pleno conflicto entre Estados Unidos e Irán, el papel de Rusia ha sido y es clave. Y es que Putin ha estado ayudando a Irán en secreto a desarrollar misiles supersónicos de gran impacto. Su nombre es 'rompe castillos', pueden alcanzar distancias de hasta 1.450 kilómetros y tienen unos 500 kilos de carga explosiva. Y lo más importante es que son capaces de maniobrar y burlar las defensas antiaéreas.

'C4 30L' es como se denomina al entramado militar industrial con el que Moscú está ayudando a Teherán a desarrollar esos misiles de crucero supersónicos avanzados para llevar a cabo ataques navales y terrestres que amenacen a los portaviones de Estados Unidos y otros buques que están en Oriente Medio.

Ante el presidente de Irán, ya Putin dejaba entrever esta semana esa ayuda: "En estos tiempos difíciles, estamos intentando proporcionaros la ayuda que necesitáis; os proporcionamos el equipamiento necesario", declaró el líder ruso.

Según una investigación de 'Financial Times', esta operación llevaría en marcha desde 2023 y ha continuado durante el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Para ello, habrían reclutado algunos de los especialistas con más experiencia en Rusia en la fabricación de estos misiles.

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