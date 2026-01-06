Los países nórdicos también se plantan ante la pretensión de Trump de hacerse con Groenlandia: "Estamos listos para invertir más en seguridad"

¿Por qué es importante? Tras el ataque a Venezuela y la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, Donald Trump fijó en su punto de mira la anexión de Groenlandia por cuestiones de "seguridad nacional".

Los ministros de Exteriores de los países nórdicos se reunieron para discutir la amenaza de Donald Trump de adquirir Groenlandia por "seguridad nacional". En una rueda de prensa, reafirmaron la soberanía de Groenlandia y el apoyo a Dinamarca, destacando que las decisiones sobre el territorio son exclusivas de estos. Además, mostraron su disposición a aumentar la presencia de la OTAN en la región. Europa, incluyendo España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca, firmó un manifiesto apoyando la soberanía de Groenlandia. Trump justificó su interés en Groenlandia por su importancia estratégica, mientras que su Gobierno sugirió que debería ser parte de EE.UU.

Los ministros de Exteriores de los países nórdicos -Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia- se han reunido para analizar la situación de Dinamarca y Groenlandia tras la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con el territorio por cuestiones de "seguridad nacional".

Tras el encuentro, en una rueda de prensa han confirmado que reiteran su defensa de la soberanía de Groenlandia y su apoyo a Dinamarca. "Los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia son decisión exclusiva de Dinamarca y Groenlandia", han señalado, al tiempo que han añadido que todos han "tomado medidas para aumentar la disuasión y la defensa en la región".

Asimismo, se han mostrado favorables a que "la OTAN aumente su presencia y vigilancia en la región". "Estamos listos para aumentar aún más las inversiones en seguridad ártica en consulta con EEUU y otros aliados de la OTAN", han concluido.

La respuesta de Europa al órdago de Trump sobre Groenlandia

Estas declaraciones se han producido después de que España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca hayan firmado un manifiesto en el que se asegura que "Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen".

Este texto ha estado refrendado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el polaco, Donald Tusk; el del Reino Unido, Keir Starmer, y el primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen.

"Nosotros y muchos otros aliados hemos aumentado nuestra presencia, nuestras actividades y nuestras inversiones para mantener el Ártico seguro y para desalentar a los adversarios. El reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forman parte de la OTAN", han adicionado los mandatarios. Igualmente, han asegurado que "la seguridad del Ártico debe, por tanto, ser alcanzada de forma colectiva, junto a los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, respetando los principios de la Carta de Naciones Unidas, entre ellos, la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

"Estados Unidos es un socio esencial en este empeño, tanto como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa entre el reino de Dinamarca y Estados Unidos de 1951", han agregado para recordar que, en caso de atacar Groenlandia, EEUU, líder histórico de la OTAN, estaría atentando militarmente contra la propia Alianza Atlántica.

Las amenazas de Estados Unidos

"Necesitamos Groenlandia... Es un lugar estratégico en estos momentos. Groenlandia está repleta de barcos rusos y chinos", afirmó Trump a bordo del Air Force One el pasado domingo. "Necesitamos Groenlandia, desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo", añadió. Además, un día después ironizó con el hecho que Dinamarca haya incrementado las garantías de seguridad. "Dinamarca aumentó la seguridad en Groenlandia, agregaron un trineo de perros más", expresó.

No fue el único de su Gobierno en pronunciarse al respecto, ya que el pasado lunes el subsecretario de la Casa Blanca, Stephen Miller, reiteró las palabras del líder republicano. "Groenlandia debería ser parte de Estados Unidos", aseveró, aunque garantizó que "nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia".

Con todo, las palabras de Miller, llegaron después de que su esposa, Katie Miller, publicase un mensaje en X en el que aparecía el mapa de la isla cubierto por una bandera estadounidense y la palabra "Soon" (Pronto).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.