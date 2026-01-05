Groenlandia, Cuba, Colombia y México, en el punto de mira de Trump: "Puede pasarles lo mismo que a Maduro"

Los detalles Tras el éxito de la 'Operación Resolución Absoluta' que ha concluido con la detención de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense amenaza al resto de países americanos con una intervención militar si no se alinean con Washington.

Tras la destitución forzada de Nicolás Maduro en Venezuela, crece el temor en América por las ambiciones expansionistas de Donald Trump. El líder republicano apunta a varios países, buscando cambios de régimen o, como en el caso de Groenlandia, amenazando con invasión. Trump considera estratégica a Groenlandia y ha presionado a Dinamarca para cederla. Además, tras el éxito en Venezuela, Trump afirma que Cuba "está a punto de caer", mientras el presidente cubano Díaz-Canel promete resistencia. Colombia y México también están en su mira, criticando a sus líderes y mencionando la "doctrina Donroe" para justificar su intervención en la región.

Tras acabar por la fuerza con el mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, el temor ante las pretensiones expansionistas de Donald Trump se extiende por todo el continente americano. El imperialismo del líder republicano pone ahora sus ojos en hasta una decena de países. En algunos de ellos apuesta por un cambio de régimen, mientras que en otros casos, como el de Groenlandia, amenaza directamente con una invasión.

Tras unos meses en los que apenas había nombrado a Groenlandia, Trump ha vuelto a mirar al ártico. "Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional, es muy estratégica", aseguró el magnate desde el Air Force One pocas horas después del arresto de Maduro.

Unas palabras que llegan tras varios gestos para intentar forzar a Dinamarca a ceder la isla más grande del mundo a Washington. Gestos que se han plasmado en las visitas de su hijo Donald Trump Jr. y de el todopoderoso vicepresidente JD Vance, que aseguró que controlar el territorio era importante debido a "las numerosas incursiones agresivas de Rusia, China y otras naciones".

"Cuba, a punto de caer"

Cuba, enemigo histórico de EEUU, vuelve a estar en el ojo del huracán. Tanto, que el propio Trump aseguró tras lograr sus objetivos en Venezuela que el régimen castrista "está a punto de caer".

Sin embargo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, promete mostrar oposición tras la caída de su socio Nicolás Maduro en el que también ha sido un importante golpe para La Habana: "Estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, hasta nuestra propia vida".

Colombia y México, también en el foco de Trump

Uno de los líderes latinoamericanos más críticos con la operación militar de EEUU en Caracas ha sido el presidente colombiano, Gustavo Petro, que ha denunciado la "violación del Derecho Internacional" por parte de Washington.

Él también ha sido amenazado por Donald Trump en su oleada de descalificaciones: "Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo". Unas palabras a las que Petro ha respondido con contundencia, asegurando que "un clan de pedófilos quiera acabar con la democracia en Colombia".

Del mismo modo, Trump también quiere "hacer algo con México" alegando a la entrada de migrantes irregulares por la frontera sur de Estados Unidos y, también, a las organizaciones criminales que controlan buena parte del país y que, asegura, tienen "asustada" a la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Lo que le ha pasado a Maduro, puede pasarles a ellos", asegura Trump, dejando claro que no va a permitir que ningún país de su entorno vaya en contra de los intereses de Estados Unidos, yendo un paso más allá en la 'doctrina Monroe' y aplicando lo que el ha bautizado como "la doctrina Donroe", es decir, que América, de una u otra forma, sea para los estadounidenses.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.