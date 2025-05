¿Pacto con Reino Unido? Trump deja caer que anunciará un "importante acuerdo comercial" con un "gran país" este jueves

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha generado expectación al anunciar una rueda de prensa este jueves sobre un "importante acuerdo comercial" con un "gran país". Aunque Trump no ha revelado detalles, 'The New York Times' sugiere que se trata del Reino Unido. Este acuerdo sería el primero desde que Trump inició su guerra arancelaria global. La conferencia se llevará a cabo a las 10:00 horas locales en el Despacho Oval. Según el periódico, un acuerdo con el Reino Unido representaría una victoria significativa para ambos países, que buscan fortalecer su cooperación económica. Desde abril, Trump ha impuesto y suspendido aranceles, buscando negociar con numerosos países.