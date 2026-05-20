Otros presidentes de Latinoamérica imputados por Estados Unidos: de Maduro en Venezuela a Noriega en Panamá

La imagen de Maduro con grilletes a su llegada al tribunal de Nueva York que lo juzgará

Los detalles EEUU ha imputado a Raúl Castro por el asesinato de cuatro personas en el derribo de un avión civil. Un suceso que ocurrió hace 30 años. Se une a una lista de mandatarios de Latinoamérica que han corrido la misma suerte: desde Maduro, pasando por Noriega hasta Orlando Hernández.

El presidente Donald Trump ha impulsado acciones legales contra Raúl Castro, acusándolo de delitos relacionados con el derribo de aviones civiles en 1996, cuando era ministro de Defensa en Cuba. Esta decisión lo suma a la lista de líderes latinoamericanos enjuiciados por Estados Unidos. Entre ellos, Nicolás Maduro fue detenido en 2026 por cargos de narcoterrorismo, mientras que Manuel Noriega fue derrocado en 1989 y condenado en 1992 por narcotráfico. Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, fue extraditado en 2013 por lavado de dinero. Rafael Callejas y Juan Orlando Hernández, ambos de Honduras, enfrentaron acusaciones de corrupción y narcotráfico respectivamente, con Hernández recibiendo un indulto de Trump en 2025.

En la tarde de este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ponía un poco más cerca su próximo objetivo: decidir sobre Cuba. Para ello, EEUU no ha dudado en imputar al líder y expresidente cubano Raúl Castro. Un tribunal de Miami le imputa por la muerte de cuatro personas, tras el derribo por parte de las fuerzas militares de Cuba de dos aviones civiles. Un suceso que sucedió en 1996, hace 30 años, cuando Raúl Castro era el ministro de Defensa bajo el mandato de su hermano, Fidel Castro.

Pero también se le imputa por los delitos de conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves. Los aviones atacados pertenecían a una organización del exilio cubano, conocida como Hermanos al Rescate. 30 años después, la Fiscalía estadounidense asegura que el hermano pequeño de Fidel Castro ordenó el derribo mientras volaban sobre aguas internacionales.

Así, el único Castro que sigue con vida pasa a formar parte de la lista de mandatarios y exjefes de Estado latinoamericanos enjuiciados por Estados Unidos. Porque Raúl Castro no ha sido ni será el único en la historia.

Nicolás Maduro, Venezuela

Fotografía de un dibujo donde aparece Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y sus abogados ante un tribunal federal en Nueva York (EE.UU.)

Este 2026 comenzó con la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de EEUU. Lo atraparon en Caracas, con una operación de la que Donald Trump sacó pecho durante semanas.

Desde Caracas, Maduro puso rumbo a Nueva York, donde un tribunal le había acusado por cargos de terrorismo y narcotráfico. O, como dicen en la Administración Trump, por narcoterrorismo. Pero también de conspiración para traficar cocaína y posesión de armas de guerra.

Junto a Maduro está su esposa, Cilia Flores. Ambos siguen esperando a que se inicie el juicio, cumpliendo lo que en España sería la prisión preventiva, en una prisión federal en Brooklyn.

Manuel Noriega, Panamá

A fines de diciembre de 1989, Estados Unidos intervino en Panamá con la operación militar Causa Justa para derrocar a Manuel Noriega, que si bien nunca ocupó de manera formal la presidencia panameña, actuaba entonces como líder de facto del país.

Noriega, acusado de narcotráfico por Washington, logró escapar y eludir a las fuerzas estadounidenses hasta refugiarse en la Nunciatura Apostólica en Ciudad de Panamá, donde resistió un cerco de once días hasta que se entregó. Fue el 3 de enero de 1990. Curiosamente, un 3 de eneroTrump lanzó su operación en Venezuela contra Maduro.

Imagen de archivo del exdictador panameño Manuel Antonio Noriega

Fue trasladado a Florida y formalmente detenido por agentes de la Agencia Antidrogas. En 1992, un jurado lo declaró culpable y fue condenado a 40 años, de los que sirvió 20 en una prisión estadounidense.

Alfonso Portillo, Guatemala

El expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo (2000-2004), se convirtió en 2013 en el primer exmandatario latinoamericano en ser extraditado por el Gobierno de su propio país a Estados Unidos, donde fue imputado por lavado de dinero. Un dinero que había sido canalizado a través de bancos estadounidenses.

En marzo de 2014, se declaró culpable de haber recibido 2,5 millones de dólares en sobornos de Taiwán, que buscaba que Portillo mantuviera el reconocimiento diplomático de su país a la isla autónoma. Dos meses después fue sentenciado en Nueva York a 5 años y 10 meses de prisión.

Rafael Callejas, Honduras

El expresidente de Honduras (1990-1994) y exdirector de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de ese país, Rafael Callejas, se entregó de manera voluntaria a las autoridades de Estados Unidos en 2015. Lo hizo por su implicación en el masivo escándalo de corrupción de la FIFA, acusado de aceptar sobornos millonarios.

Callejas se declaró culpable en 2016 ante un tribunal federal de Nueva York, que lo condenó en 2020 a tiempo cumplido, teniendo en cuenta el período de detención preventiva y su delicado estado de salud.

Juan Orlando Hernández, Honduras

Juan Orlando Hernández, que sirvió dos mandatos como jefe de Estado de Honduras (2014-2022), fue detenido poco después de dejar el cargo por las autoridades de su país a petición de Washington, bajo acusaciones de conspirar para traficar drogas y armas, al facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

El exmandatario hondureño fue sentenciado en Nueva York a 45 años de prisión en 2024. En diciembre de 2025, el actual presidente estadounidense, Donald Trump, le otorgó un indulto total e incondicional a Hernández, que según el republicano, fue objeto de una «cacería de brujas» por parte de la Administración del demócrata Joe Biden.

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