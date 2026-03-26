Nicolás Maduro comparece ante un tribunal de Nueva York más de dos meses después de su captura

Los detalles Tratará de convencer a un juez de que existen indicios claros de que el Gobierno estadounidense está "tratando de interferir en sus capacidades para defenderse de los cargos que se le imputan" por supuesto narcotráfico.

Nicolás Maduro comparecerá nuevamente ante un tribunal en Nueva York, tras su captura en enero por parte del Ejército de Estados Unidos. Lleva 82 días en prisión, aislado, y protesta cada noche, alegando ser un prisionero de guerra sin recursos para su defensa. Durante esta audiencia, el juez decidirá si el juicio continúa, mientras Maduro argumenta que el Gobierno estadounidense interfiere en su defensa, buscando que se archive el caso de narcotráfico en su contra. Capturado junto a su esposa, Cilia Flores, ambos enfrentan cargos graves, mientras Venezuela exige su liberación. Sin cámaras en el juzgado, solo un dibujante retratará el proceso.

Nicolás Maduro comparecerá este jueves de nuevo ante un tribunal de la ciudad estadounidense de Nueva York más de dos meses después de su captura en el marco de la operación llevada a cabo principios de enero por el Ejército de Estados Unidos contra el país caribeño.

Lleva casi tres meses en una celda, aislado. Una situación que no ha llevado bien, grita cada noche que está secuestrado, que es un prisionero de guerra y que no tiene dinero para pagar su defensa. Hoy, el juez decide si el juicio continúa o no.

En total, han pasado 82 días desde de la última vez que le vimos tras su polémica captura por los estadounidenses. Habrá que ver si sigue igual de sonriente que cuando le detuvieron cuando comparezca.

Una imagen que será difícil tener, y es que en el juzgado no hay cámaras, solo un dibujante que retratará a ese "nuevo Maduro" del que habla su hijo.

Durante esta nueva vista judicial, Maduro tratará de convencer a un juez de que existen indicios claros de que el Gobierno estadounidense está "tratando de interferir en sus capacidades para defenderse de los cargos que se le imputan" por supuesto narcotráfico, por lo que el caso en su contra debe ser archivado.

El juez Alvin Hellerstein había convocado inicialmente la audiencia para que el equipo legal de Maduro y su mujer, Cilia Flores, pudieran revisar todas las pruebas en su contra y preparar su caso ante la posibilidad de que se fijara de forma inminente la fecha del juicio, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CNN.

A Maduro le tienen aislado en prisión, pero todavía continúa combativo y se pasa las noches gritando que está detenido ilegalmente y que sigue siendo presidente. Protesta, cuentan, con la misma fuerza que desde Caracas retaba a Washington.

Denuncia que, bloqueados sus fondos, no tiene dinero ni para pagar a sus abogados para este juicio que será histórico. Su futuro se encuentra en manos de un juez de tan vieja escuela, que tiene 90 años.

Maduro fue capturado junto a su mujer, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y tras la que el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York.

El dirigente, que está acusado de cargos relacionados con el narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano ha pedido en reiteradas ocasiones la liberación de ambos.

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