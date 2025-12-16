Australia endurecerá las leyes de armas por el procedimiento de urgencia tras el atentado de Bondi

El contexto El pasado domingo, un atentado perpetrado contra un evento organizado por la comunidad judía dejó 16 muertos. Uno de los perpetradores contaba con licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha anunciado una reforma de las leyes de armas tras el atentado en Bondi, donde murieron 16 personas. El gobierno acelerará el Registro Nacional de Armas, usará más inteligencia criminal para las licencias, limitará el número de armas por persona y revisará los tipos permitidos. Albanese defiende estos cambios como "de sentido común" y enfrentará la resistencia de la industria armamentística. El gobernador de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, considera convocar al Parlamento para aprobar rápidamente nuevas normas. El tesorero Daniel Mookhey califica la reforma de urgente para mejorar la seguridad pública.

Con el objetivo de mejorar el sistema de control de licencias, el Ejecutivo australiano ha anunciado la aceleración del Registro Nacional de Armas, un mayor uso de inteligencia criminal para la concesión de licencias, la posible limitación del número de armas por persona y la revisión de los tipos de armas permitidas.

En una entrevista para la televisión pública 'ABC', Albanese ha defendido que se trata de "cambios de sentido común" y ha asegurado estar decidido a hacer frente a la resistencia de la industria armamentística, a la que aplicará reformas en todo el país.

Al respecto, el gobernador de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha apuntado que está considerando volver a convocar al Parlamento para agilizar la aprobación de nuevas normas y ha insistido en que "todas las opciones están sobre la mesa" para endurecer la legislación, una tarea que, defiende, debe hacerse "rápido".

Por su parte, el tesorero de dicho estado, Daniel Mookhey, ha calificado la reforma de las leyes sobre armas como una cuestión "urgente" y ha respaldado la necesidad de avanzar sin demoras en cambios legislativos que refuercen la seguridad pública.

El atentado de Bondi

La reacción del gobierno federal y local se produce después de que el domingo un tiroteo en la playa de Bondi contra un evento organizado por la comunidad judía dejara 16 muertos, incluyendo uno de los perpetradores del mismo y decenas de heridos. Los presuntos perpetradores, un padre y un hijo, han sido identificados como Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24, enun atentado terrorista que el primer ministro ha relacionado con la influencia y la ideología el Estado Islámico.

Minns ha evitado este martes adelantar conclusiones sobre la concesión de una licencia de armas a Sajid Akram, pese a que las autoridades ya conocían que su hijo había estado bajo investigación de la agencia de inteligencia australiana (ASIO). Sajid contaba con licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas.

