El presunto autor del tiroteo en la Universidad de Brown sigue suelto: el FBI difunde nuevas imágenes y ofrece 50.000 dólares por información

Los detalles Tras liberar al primer sospechoso, las autoridades piden ayuda ciudadana para dar con el verdadero atacante. Las imágenes muestran a un hombre completamente de negro —pantalón, camisa, zapatos, gorro y mascarilla— caminando cerca del campus, clave para identificarlo antes de que cause más daños.

Providence (Rhode Island) sigue viviendo con la tensión del tiroteo en la Universidad de Brown, donde dos estudiantes fueron asesinados y nueve personas resultaron heridas el pasado sábado.

Mientras las autoridades de Rhode Island y el FBI continúan con la búsqueda, este martes se han dado a conocer nuevas imágenes del presunto atacante, tomadas poco antes del tiroteo.

¿Qué se sabe del sospechoso?

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un hombre vestido completamente de negro, con mascarilla, gorro de invierno, pantalón y zapatos oscuros, caminando cerca del campus universitario. Aunque su rostro está cubierto, las autoridades confían en que los ciudadanos puedan reconocerlo por su forma de caminar o por su ropa. En el vídeo, el sospechoso cruza la calle y continúa caminando, justo a poca distancia del lugar donde se produjeron los disparos.

El FBI ha ofrecido una recompensa de hasta 50.000 dólares (más de 40.000 euros) por cualquier pista que conduzca a su arresto y condena. Además, se ha advertido que el sospechoso podría estar armado y ser peligroso.

¿Por qué el primer detenido fue liberado?

El tiroteo dejó dos muertos y varios heridos graves, pero el primer sospechoso que fue detenido ya ha sido liberado. Las pruebas no fueron suficientes para mantenerlo bajo custodia.

Tras su liberación, el FBI sigue buscando al verdadero autor del ataque, y su investigación se centra ahora en este nuevo material visual, que podría ser clave para dar con el responsable.

Lo que dicen las autoridades

En una rueda de prensa, el jefe de la Policía de Providence, Oscar L. Pérez, explicó que esta nueva pista es crucial para avanzar en la investigación. Aunque inicialmente se siguió una pista que llevó a la detención de una persona, todo apuntaba a que no era el autor del tiroteo.

El fiscal general de Rhode Island, Peter F. Neronha, comentó que estos cambios son normales en investigaciones complejas, y aseguró que la investigación está avanzando, pero aún no hay novedades sobre el paradero del atacante.

El gobernador y el alcalde de Providence también se han pronunciado. Dan McKee, gobernador de Rhode Island, aseguró que la prioridad es capturar al responsable y llevarlo ante la justicia. Además, anunció que se están reevaluando las medidas de seguridad en las escuelas públicas del estado. Por su parte, el alcalde Brett Smiley informó de que se han reforzado las medidas de seguridad en toda la ciudad, especialmente en las zonas comerciales y en el campus universitario.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el vicepresidente JD Vance también han mostrado su apoyo, con el primero enviando agentes del FBI a ayudar en la investigación. Vance, por su parte, instó a la ciudadanía a rezar por las víctimas.

Este ataque es solo uno de los muchos tiroteos ocurridos en universidades de EEUU en lo que va de año. Según 'CNN', ya se han producido más de 70 tiroteos en instituciones académicas en 2025, un dato que pone de manifiesto el aumento de la violencia en los campus del país.

Por lo tanto, la preocupación crece y las autoridades han hecho un llamado urgente para identificar al atacante y evitar que la violencia se siga repitiendo.

