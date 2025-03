La OTAN matiza a Rutte tras el malestar de Moncloa y aclara que habló del "deseo" de España de gastar el 2% en defensa

La OTAN ha aclarado que el secretario general, Mark Rutte, mencionó el "deseo" de España de alcanzar un 2% del PIB en gasto militar "lo antes posible", pero sin compromiso concreto. En una intervención en Varsovia, Rutte aludió a este objetivo de España añadiendo que sería "antes del verano", lo que llevó al Gobierno español a puntualizar que no hay plazos definidos. Pedro Sánchez no se comprometió a aumentar el gasto militar a esa cifra, aunque reconoció el reto. El Gobierno español corrigió las declaraciones de Rutte, insistiendo en que no existe un compromiso cerrado y solicitó una aclaración, que se realizó este viernes.

Un "deseo", pero no un compromiso y menos antes del verano. La OTAN ha matizado este viernes que su secretario general, Mark Rutte, se refirió al "deseo" de España de llegar a invertir un 2% de su PIB en gasto militar "lo antes posible" en unas declaraciones en Varsovia esta semana, que llevaron al Gobierno de España a puntualizar que todavía no tienen ningún compromiso concreto.

Según fuentes aliadas citadas por EFE, en unos comentarios que realizó este miércoles en el centro universitario Warsaw School of Economics, Rutte se refirió al "deseo" de España de alcanzar el compromiso del 2 % de inversión en defensa "lo antes posible". Señalan igualmente que, en la reunión que el secretario general de la Alianza Atlántica mantuvo recientemente en Madrid con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, éste "no se comprometió a aumentar el gasto militar hasta esa cifra". "Se habló del tema pero no se mencionó ningún compromiso concreto, y España hizo hincapié en el reto de aumentar el gasto militar", explicó la misma fuente a EFE.

Durante el coloquio del miércoles, Rutte se refirió a los países de la OTAN que aún no han logrado alcanzar el objetivo de dedicar un 2% de su PIB al gasto en defensa. "Los belgas han dicho que quieren llegar al 2% antes del verano. España dice ahora que quiere llegar al 2 % este verano. Sabemos que Portugal, Italia, todos tienen ahora estos debates", indicaba entonces.

Unas palabras que provocaban el malestar en el Gobierno español, ya que el propio presidente Sánchez se había cuidado mucho ese mismo miércoles en el Congreso de los Diputados de avanzar ningún tipo de plazo para el aumento del gasto en defensa.

El Gobierno enmendaba las palabras del secretario general de la OTAN e insistía en que Pedro Sánchez le transmitió que "trataría de acercarse lo antes posible", pero que no existe un compromiso cerrado al respecto, según confirman fuentes gubernamentales a laSexta. Así, las mismas fuentes aseguraban que en ninguna conversación con el jefe de la Alianza Sánchez se había comprometido a tal cifra y en ese plazo. Y exigían al equipo de Rutte que matizaran esas afirmaciones. Una matización que ha llegado este viernes por fuentes de la OTAN.

Hoy Sánchez se ha limitado a reiterar su apuesta por un ejército europeo. "Unas fuerzas armadas europeas. Si hacemos eso, nuestra capacidad de disuasión será mayor", ha defendido el presidente ante las preguntas de los periodistas.

Un capítulo a parte son las palabras del ministro Hereu, el único que se ha atrevido a marcar un plazo. "Nosotros cumpliremos con los compromisos que tenemos a nivel internacional del 2% este año", decía esta mañana en una entrevista radiofónica. Aunque preguntado poco después por laSexta, el ministro recogía cable y se desdecía: "No, no. Es que empezamos a trabajar este año para cumplir los compromisos internacionales".

Mientras, el PP aprovecha la confusión para acusar a Sánchez de mentir a la OTAN. "La relación patológica que tiene Sánchez con la mentira no conoce de frontera", ha asegurado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.