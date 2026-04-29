La ONU denuncia 4.000 detenidos y 21 ejecutados en Irán desde el inicio de la guerra con EEUU

Los detalles De los 21 ejecutados, nueve eran personas vinculadas con las protestas de enero, otras 10 supuestamente pertenecían a grupos de oposición y dos fueron condenadas por espionaje.

Desde el inicio del conflicto con Israel y Estados Unidos hace dos meses, más de 4.000 personas han sido detenidas en Irán por cargos de seguridad nacional, y al menos 21 han sido ejecutadas, según Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. Türk ha instado a detener las ejecuciones, establecer una moratoria sobre la pena de muerte y liberar a los detenidos arbitrariamente. Ha denunciado que los acusados enfrentan juicios injustos y torturas, y ha destacado la situación de la activista Narges Mohammadi. Además, ha alertado sobre la represión violenta en prisiones y la confiscación de bienes, junto con el prolongado apagón de internet en el país.

Más de 4.000 personas han sido detenidas en Irán por cargos relacionados con la seguridad nacional y al menos 21 fueron ejecutadas desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos hace dos meses, según ha denunciado el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

De los 21 ejecutados, nueve eran personas vinculadas con las protestas de enero, otras 10 supuestamente pertenecían a grupos de oposición y dos fueron condenadas por espionaje, ha detallado Türk.

"Los derechos del pueblo iraní siguen siendo arrebatados por las autoridades de forma dura y brutal", ha alertado el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

El alto comisionado austríaco ha pedido a las autoridades que paren todas las ejecuciones, establezcan una moratoria sobre el uso de la pena de muerte, garanticen plenamente el debido proceso y las garantías de un juicio justo, y pongan en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente.

En ese sentido, ha señalado que muchos de los acusados en riesgo de ser condenados a muerte a menudo se enfrentan a "procedimientos acelerados", sin poder escoger abogado, y en ocasiones se han denunciado torturas, malos tratos y otras formas de coacción para extraer confesiones.

Türk ha denunciado que decenas de presos han sido trasladados a lugares secretos y se desconoce su paradero, entre ellos la destacada abogada de derechos humanos Nasrin Satudeh.

También ha recordado que la activista Narges Mohammadi, galardonada con el Nobel de la Paz en 2023, sigue encarcelada en situación de riesgo, junto a presos violentos, y se teme por su salud tras sufrir un infarto y desarrollar dolencias crónicas durante su cautiverio.

El alto comisionado ha hablado por otro lado del caso de la prisión de Chabahar, en el sur del país, donde detenidos que protestaban el pasado mes de marzo por las malas condiciones en el recinto fueron reprimidos violentamente por las fuerzas de seguridad, unos incidentes en los que hubo al menos cinco muertos y 21 heridos.

Otros dos presos fallecieron bajo custodia más tarde en otra prisión, con indicios de que habían sido torturados, señala el comunicado de Naciones Unidas.

Türk ha advertido que otro método de represión utilizado por las autoridades iraníes es la confiscación masiva de bienes a personas acusadas de ser "traidores a la patria" o de colaborar con "grupos hostiles".

En ese sentido se sospecha que se han decomisado activos de unas 675 personas, incluidas 400 que viven en el extranjero y destacados actores, deportistas, ejecutivos y periodistas.

El alto comisionado ha subrayado por último que el acceso a internet ha estado prácticamente cortado durante dos meses, uno de los "apagones" de la red más largos nunca antes registrados a nivel mundial, lo que priva a la población iraní de acceso a información vital y silencia a voces independientes.

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