Irán podría volver a enriquecer uranio "en cuestión de meses" a pesar del bombardeo de Trump

El contexto A pesar de que Trump afirmó que las instalaciones nucleares iraníes quedaron "completamente borradas", la ONU le desmiente y dice que los daños "no fueron totales".

Rafael Grossi, director del OIEA, ha señalado que Irán podría reanudar su enriquecimiento de uranio en pocos meses, a pesar de los importantes daños causados por los ataques de Estados Unidos a sus instalaciones nucleares. Aunque Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico, ha roto relaciones con el OIEA tras los ataques. Donald Trump, por su parte, calificó los bombardeos como un éxito militar y no descarta futuros ataques si Irán intenta reconstruir su programa nuclear. A pesar de las afirmaciones de Trump, un informe de la CIA sugiere que Irán podría haber movido el 60% de su uranio enriquecido a un lugar seguro, aunque su ubicación exacta sigue siendo desconocida.

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU, ha confirmado que a pesar de que los ataques de EEUU a las instalaciones nucleares de Irán han causado grandes daños el país árabe podría, "en cuestión de meses", enriquecer nuevamente uranio.

Así se ha expresado en palabras en la CBS: "No se puede afirmar que todo haya desaparecido y que no queda nada. Los daños fueron graves, pero no totales. En cuestión de meses pueden volver a producir uranio enriquecido".

"Irán posee las capacidades industriales y tecnológicas. Si lo quisieran podrían hacer todo de nuevo", ha insistido el director de la OIEA sobre las opciones de Irán en cuanto a su programa nuclear.

En ese sentido, Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico y solo para uso civil, pero tras el ataque ha roto relaciones con la OIEA y no les permite entrar en sus instalaciones.

"Tengo que reunirme con Irán y analizar todo esto. Tras los ataques militares esto necesita una solución duradera, y tan solo puede ser diplomática", ha expresado Grossi.

Trump dice que el bombardeo "fue increíble"

Todo llega tras los ataques de Estados Unidos sobre las instalaciones nucleares de Fordow, Isfahad y Natanz. Ataques que, según Trump, fueron todo un éxito: "Puedo informar al mundo que los ataques han sido un éxito militar espectacular. Las instalaciones de enriquecimiento nuclear clave de Irán han quedado total y absolutamente borradas".

"Todos los aviones se encuentra ahora fuera del espacio aéreo iraní. Fordow se ha ido, tras una carga completa de bombas", informó el presidente de EEUU.

Y los ataques pueden volver a repetirse en caso de que Irán trate de reconstruir su programa nuclear, a tenor de una respuesta de Trump a si volvería a bombardear el país: "Claro, sin duda. Fue increíble".

Según un informe de la CIA, Irán habría sacado el uranio enriquecido fuera de peligro, lejos de sus bases atacadas, un acto que les ayudaría a reactivar de nuevo el programa nuclear. "Atacaron nuestras instalaciones nucleares, pero no lograron nada significativo", aseguró el líder supremo de Irán, mientras que para Trump, las palabras del ayatolá son mentiras: "No creo que vayan a volver a la energía nuclear pronto", expresó el republicano.

¿Dónde está el uranio?

Con independencia del daño, parece más que probable que Irán haya sacado el 60% del uranio enriquecido de una de sus bases atacadas, aunque su localización sigue siendo todo un misterio.

Trump, sin embargo, considera que es prácticamente imposible que Irán haya podido mover el uranio al ser, según dice, muy peligroso. Mientras, insiste en que quiere retomar de nuevo las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.