El objetivo de Trump tras el asesinato de Charlie Kirk: destruir a Soros, uno de los mayores financiadores del partido demócrata

El objetivo de Donald Trump y la ultraderecha tras el asesinato de Charlie Kirk es claro: destruir a George Soros, importante financiador del partido demócrata. Trump ha manifestado su deseo de ver a Soros en la cárcel, utilizando la tragedia para atacar a la izquierda. A pesar de que la violencia política es mayormente de derecha, Trump insiste en que la izquierda radical es responsable de una violencia tremenda. Su vicepresidente, JD Vance, y Stephen Miller, de la Casa Blanca, han calificado a las organizaciones de izquierda como terroristas. Trump busca aplicar leyes contra el crimen organizado a Soros, destacando su influencia en las elecciones de medio mandato de 2022.

El presidente de Estados Unidos dice que lo quiere ver en la cárcel y que va a usar todos los medios para conseguirlo. Lo cierto es que si alguien sabe aprovechar las tragedias, ese es él. En eso está ahora tras el asesinato de Charlie Kirk, que utiliza para atacar a la izquierda.

"Se radicalizó en la izquierda. Él es de izquierda. Hay muchos problemas con la izquierda, y se les protege, cuando no deberían ser así, como comprenderán". destaca a pesar de que la mayor parte de esa violencia política sea de la derecha. "No dije que sea de un solo bando, pero sí digo que la izquierda radical causa una violencia tremenda, y parece que lo hace de forma más acentuada", añade.

Su vicepresidente, JD Vance, habla directamente de dar caza a organizaciones de izquierdas. "Vamos a atacar a la red de ONGs que fomentan, facilitan y participan en la violencia. Eso no está bien", destaca. De hecho, la Administración de Trump llega a clasificarlas incluso de terroristas.

Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, destaca que se ha producido "un vasto movimiento terrorista interno,", dejando claro que, "con Dios como testigo, utilizaremos todos los recursos para identificar, interrumpir, desmantelar y destruir estas redes".

Un relato extremista enfocado a perseguirle a George Soros. "Creo que es un caso de la ley Rico", llega a decir Trump, aplicándole las leyes contra el crimen organizado.

El analista de laSexta, Argemino Barro, aclara que el presidente de Estados Unidos llego a decir en una entrevista que quiere ver a George Soros en la cárcel y que quiere procesar a su organización, Open Society Foundations, "que casualmente fue el mayor donante de campaña del partido demócrata de las elecciones de medio mandato de 2022".

Toda una estrategia republicana en la que Trump está dispuesto a todo para acabar con el megadonante demócrata a un año de las elecciones legislativas en Estados Unidos.