Le puede caer pena de cárcel

Al banquillo el conductor ebrio que mató a un joven en patinete hace cuatro años en Empuriabrava, Girona

El contexto El caso llegó a estar archivado, pero Mónica, la madre de Daniel, ha batallado para intentar que se le juzgue. Ahora, después de años de lucha ha conseguido sentarle en el banquillo.

A sus 19 años, Daniel volvía de trabajar en patinete cuando fue arrollado por un conductor que iba borracho. El caso llegó a estar archivado, pero Mónica, la madre de Daniel, ha batallado para intentar que se le juzgue. Ahora, después de años de lucha ha conseguido sentarle en el banquillo.

El pasado 10 de octubre de 2023 Mónica lanzó un mensaje en Y Ahora Sonsoles al conductor que atropelló a su hijo. "Necesito que pises la cárcel y que te des cuenta de lo que has hecho", pedía la madre.

Esas palabras iban dirigidas a Manel, quien se sienta este martes en el banquillo, cuatro años después del atropello en Empuriabrava, Girona. "Vi al joven del patinete que iba solo y se paró en el ceda el paso. No vi ningún coche hasta que apareció de repente. Iba muy rápido", ha comentado una testigo.

Manel no frenó. Así lo recuerda esta testigo, quien no estaba sola. Ambos vieron a Daniel volar por los aires. Después apareció el padre del acusado, como también ha recordado el primer policía que acudió. "El padre me explicó que su hijo se había ido a casa porque tenía miedo porque le habían amenazado", cuenta el policía. Algo que niegan los testigos y que, como le dijo el agente entonces, no lo justificaba.

La familia suma el abandono a la pena que piden de 8 años por homicidio imprudente. Fiscalía pide solo 4, pero tienen en cuenta que dio positivo al volante. "No le noté bebido y me contó que el patinete se le echó encima". Es lo que ha declarado este martes el padre del acusado. Pero la caja negra del coche demuestra que iba a casi 80 km por hora en un tramo de 50, iluminado. Daniel salió disparado 18 metros, sin casco, e ingresó en muerte cerebral.

Para espanto de la familia, el conductor no solo quedó en libertad sino que el caso se archivó. Temieron que este día no llegaría, ahora está previsto que sea el último en declarar.

