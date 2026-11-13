La presunta espía del caso Nvidia tuvo participaciones en empresas chinas relacionadas con Huawei Cloud

Los detalles Una investigación de CNBC revela que Alice Huang estuvo vinculada a empresas que controlaban un centro de datos cuyo principal cliente era Huawei Cloud. La polémica ha desencadenado una investigación interna en Nvidia y la dimisión de su cofundador.

Alice Huang, vinculada sentimentalmente con Jensen Huang, cofundador de Nvidia, está en el centro de una polémica tras una investigación de CNBC que la asocia con empresas chinas relacionadas con Huawei Cloud. Los servicios de inteligencia estadounidenses señalan a Alice Huang como presunta agente de China, lo que ha llevado a una investigación interna en Nvidia y a la dimisión de Jensen Huang después de 33 años al frente de la compañía. La investigación revela que Alice Huang tenía participaciones en empresas que controlaban un centro de datos cuyo principal cliente era Huawei Cloud. Aunque no está claro si este centro adquirió chips de Nvidia, Shanghai Century Longteng, vinculada a Huang, comenzó a comprarlos en 2023. Jensen Huang comparecerá ante el Congreso estadounidense antes del Día de Acción de Gracias para abordar esta situación.

Alice Huang, la mujer con la que el cofundador de Nvidia, Jensen Huang, reconoció haber mantenido una relación sentimental, tuvo participaciones en varias empresas chinas vinculadas a un centro de datos cuyo principal cliente era Huawei Cloud, el negocio de computación en la nube del gigante tecnológico chino. Así lo revela una investigación publicada este jueves por CNBC, que sitúa a Huang, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente de China, en el centro de una controversia que ha desencadenado una investigación interna en Nvidia y la dimisión este jueves de Jensen Huang, al frente de la compañía durante 33 años.

La investigación, que cita a la firma privada de inteligencia Tesari, reconstruye una red de participaciones empresariales que conecta a Alice Huang con Shenzhen Yifeng Technology, propietaria de un centro de datos que tenía a Huawei Cloud como principal cliente. Según CNBC, Huang fue copropietaria de Shanghai Hexi, una firma que invirtió en Shanghai Century Longteng, que a su vez controlaba el 50,1% de Shenzhen Yifeng. Hexi también actuó como garante de los préstamos destinados a financiar las instalaciones.

No está claro si el centro de datos llegó a adquirir chips de Nvidia, aunque Shanghai Century Longteng comenzó a comprarlos en 2023, según la investigación. Hexi se desprendió de su participación en Century Longteng en 2024, pero personas del entorno empresarial de Alice Huang continuaron vinculadas a las instalaciones. Entre ellas figura su marido, Kang Wei, fundador de Hexi, que se incorporó en 2022 a la dirección de Shanghai Century Longteng y asistió a la firma del acuerdo con Huawei, según CNBC.

Entretanto, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, aseguró este jueves a medios locales que Jensen Huang ha aceptado comparecer ante el Congreso estadounidense y que podría hacerlo la próxima semana en el Capitolio. Aunque inicialmente se le había citado para el miércoles 18 de noviembre, Mast consideró improbable que acudiera ese día y precisó que deberá comparecer antes del Día de Acción de Gracias, que Estados Unidos celebra el próximo 26 de noviembre.

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