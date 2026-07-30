Nuevo varapalo para el príncipe Harry: la factura de su derrota contra el 'Daily Mail' podría superar los 34 millones de libras

¿Qué ha pasado? Un juez del Tribunal Superior de Londres falló en su contra al no haberse aportado pruebas de que el grupo de comunicación incurriese en prácticas ilegales generalizadas. Ya han pedido un pago provisional de 10 millones.

El príncipe Harry enfrenta una factura considerable tras perder su demanda por violación de la intimidad contra 'Associated Newspapers', editora del 'Daily Mail'. Inicialmente se solicitó un pago provisional de 10 millones de libras, pero la cifra podría alcanzar los 34,5 millones. Un juez del Tribunal Superior de Londres falló en contra de Harry, Elton John y otras figuras, desestimando las acusaciones de actividades ilegales del grupo editorial. 'Associated Newspapers' celebra el fallo como una victoria para la libertad de prensa. Los demandantes deben cubrir los gastos legales, que ascienden a una suma extraordinaria, sin necesidad de demostrar proporcionalidad.

La factura del príncipe Harry tras perder su respectiva demanda por violación de la intimidad contra la empresa editora del 'Daily Mail', 'Associated Newspapers', podría ser mayor de lo en comienzo esperado. Tras pedir un pago provisional de 10 millones de libras, la suma podría ascender hasta los 34,5 millones.

A comienzos de mes, un juez del Tribunal Superior de Londres falló de forma rotunda contra Harry, contra el cantante Elton John y también contra otras figuras británicas destacadas, desestimando así que las acusaciones de que las publicaciones del grupo al que pertenece 'Daily Mail' hubiesen incurrido en actividades ilegales generalizadas, como la interceptación de comunicaciones telefónicas.

El príncipe, al conocer el fallo, afirmó del mismo que era un "encubrimiento total y evidente" mientras que 'Associated Newspapers' lo describió de victoria aplastante para su periódico y sus periodistas, al igual que para "la libertad de prensa en general".

Durante una audiencia celebrada el miércoles, el abogado de 'Associated Newspapers, Anthony White, argumentó que tanto Harry y los demás demandantes debían abonar los gastos bajo la modalidad de indemnización total.

Por tanto, la parte perdedora debe cubrir los gastos de la otra parte sin necesidad de demostrar que todo ha sido proporcional.

En un ataque demoledor hacia los demandantes, White sostuvo que habían formulado graves acusaciones sin pruebas para respaldarlas. En ese momento, solicitaron un pago de 10 millones de libras.

Ahora, los abogados de 'Associated' dicen que han incurrido en unos costes "sencillamente extraordinarios" de 34,5 millones.

"Los demandantes aceptan que sus demandas han sido desestimadas y procede imponer una condena en costas basada en el criterio estándar tras el resultado del litigio", señala el escrito.

En su resolución, el juez Matthew Nicklin afirmó que los demandantes debían haber demostrado que la información publicada sobre ellos se había obtenido de forma ilícita y que la mera sospecha no bastaba.

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