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ADN positivo

El caso de Bernarda Vera, la chilena desaparecida y dada por muerta en la dictadura de Pinochet que ha aparecido en Argentina 50 años después

Los detalles Chile, una vez conocida su historia, ha pedido a la hija de la en su día profesora y militante de Izquierda revolucionaria, que devuelva la pensión que ha estado recibiendo. La acusan de fraude.

Bernarda Vera
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El caso de Bernarda Vera tiene a Chile más que pendiente de las noticias. De las novedades acerca de una mujer a la que se dio por desaparecida, e incluso por fusilada, durante más de 50 años hasta que de repente apareció en un balneario de Argentina. Hasta que, en 2025, se dejó ver en el país vecino para someterse a una prueba de ADN que dio positivo.

Y es que el golpe de Estado de Pinochet el 11 de septiembre de 1973, derrocando al Gobierno de Salvador Allende, dejó más de dos décadas de represión con casos como el de Bernarda, profesora y militante del movimiento Izquierda Revolucionaria cuyo rastro se perdió.

La buscaron tanto familiares y amigos, incluso se pensó que fue ejecutada junto con otra decena de personas durante la dictadura de Pinochet. Sin embargo, no fue así.

Cincuenta años después la han localizado en Argentina y la televisión chilena, tras una ardua investigación, ha confirmado que se casó y que tuvo otros hijos.

Mientras, su hija estaba cobrando una pensión que ahora el Estado pide que sea devuelta. Además, la acusan de fraude por un caso que ha hecho que Chile se cuestione si habrá más historias como la suya.

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