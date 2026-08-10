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Nuevo tiroteo en Tailandia: detenido un exlegislador que irrumpió a tiros en una oficina del gobierno tailandés

Los detalles Un exlegislador fue detenido este lunes tras disparar contra una oficina gubernamental en las afueras de Bangkok. El ataque ocurrió días después de un tiroteo escolar que dejó nueve muertos y reavivó el debate sobre el control de armas.

Agentes de policía tailandeses

Un exlegislador fue detenido este lunes en Tailandia luego de efectuar varios disparos contra una oficina del gobierno local ubicada en las afueras de la capital, informaron las autoridades.

Según el comandante de la Policía Provincial, mayor general Dejrapee Kongdee, el sospechoso disparó contra un funcionario provincial y su chófer en una oficina gubernamental de la provincia de Nonthaburi, Tailandia.

"Dos personas resultaron heridas y han sido trasladadas al hospital para recibir tratamiento", dijo Dejrapee a Reuters.

La detención se produjo apenas unos días después del tiroteo registrado en la escuela Debsirin Nonthaburi, en la misma provincia, donde nueve personas murieron y más de 20 resultaron heridas. El ataque fue protagonizado presuntamente por un adolescente de 14 años, quien luego se suicidó.

El nuevo episodio volvió a poner el foco sobre la violencia armada en Tailandia. Este lunes, los estudiantes regresaron a las aulas con mayores medidas de seguridad, incluidos detectores de metales y otros controles.

En ese contexto, el primer ministro Anutin Charnvirakul reiteró su intención de endurecer las restricciones sobre las armas de fuego en el país.

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