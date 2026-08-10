Al menos tres heridos en un tiroteo en Dinamarca que deja dos personas detenidas

Los detalles Han sido detenidos un joven de 23 años acusado de intento de asesinato, así como otro de 22 que ha sido acusado de complicidad en el intento de asesinato. Ambos se han entregado a la Policía en la noche de este domingo.

Un tiroteo ocurrido este domingo en Holbaek, Dinamarca, dejó tres personas heridas y dos detenidos, mientras la policía busca a un sospechoso más. El subinspector Lars Krogsgaard instó a la persona buscada a entregarse. Los detenidos, de 23 y 22 años, enfrentan cargos de intento de asesinato y complicidad, respectivamente, y se entregaron el domingo por la noche. El incidente tuvo lugar a las 15.45 horas en dos puntos del sur de la ciudad. La alcaldesa Christina Krzyrosiak Hansen sugirió que podría tratarse de un enfrentamiento entre bandas, expresando su indignación por la inseguridad generada.

Un tiroteo acaecido este domingo en la ciudad de Holbaek, en el noroeste de la isla de Selandia, la principal de Dinamarca, y a unos 60 kilómetros de Copenhague, se ha saldado con tres personas heridas, ya fuera de peligro, y dos detenidas, aunque la Policía busca a una más como sospechosa de ser cómplice.

"Seguimos buscando a una persona que sospechamos que estuvo implicada en el tiroteo. Solo podemos animarle a que se entregue", ha remarcado el subinspector de Policía Lars Krogsgaard en declaraciones recogidas por el diario 'Jyllands-Posten'.

Concretamente, han sido arrestados un joven de 23 años acusado de intento de asesinato, así como otro de 22 que ha sido acusado de complicidad en el intento de asesinato. Ambos se han entregado a la Policía en la noche de este domingo.

Los hechos han tenido lugar sobre las 15.45 horas (hora local) cuando se registraron disparos en dos puntos de la referida urbe ubicados en una zona situada en el sur de la misma.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Christina Krzyrosiak Hansen, ha agregado que, de acuerdo con las hipótesis barajadas por las fuerzas policiales, podría tratarse de un "enfrentamiento entre bandas criminales".

"No tengo palabras para expresar lo indignada que me hace sentir que delincuentes empedernidos pongan en peligro la seguridad de los demás", ha agregado la regidora en un mensaje publicado en redes sociales en el que ha aseverado que está siguiendo el caso muy de cerca.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido