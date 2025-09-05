Ahora

Genocidio en Gaza

El nuevo delirio de Israel: bombardea edificios altos de Ciudad de Gaza para acabar con "infraestructura terrorista"

¿Qué ha pasado? El ejército de Benjamin Netanyahu continúa con la destrucción en la capital, ahora con la excusa de acabar con lugares donde supuestamente se asienta Hamás. En su lista: "zonas con cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotirador y antitanque, y recintos de mando y control".

Uno de los edificios bombardeados este viernes en ciudad de Gaza. Uno de los edificios bombardeados este viernes en ciudad de Gaza. Reuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Desde un campamento de refugiados palestinos en mitad de Ciudad de Gaza se observa como un misil acaba con un edificio de viviendas de gran altura. Los ciudadanos, aterrorizados, salen de sus tiendas para seguir siendo testigos de la destrucción que asola toda la Franja de Gaza, ahora también su principal capital.

No es la única infraestructura que será destruida por el ejército de Benjamin Netanyahu. Desde el Gobierno israelí han tomado la decisión de acabar con todos los edificios altos de la ciudad, algo que anunciaban este mismo viernes por la mañana muy poco antes de comenzar a dar rienda suelta a su último delirio.

Según el Ejército de Israel, en estas edificaciones se esconde "infraestructura terrorista", aunque no es lo único a destruir. Los lugares donde haya "cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotirador y antitanque, y recintos de mando y control" también serán objetivo de los misiles. Siempre, según ellos, con el objetivo de acabar con Hamás.

Aunque poco queda que asolar. La Franja de Gaza ya es destrucción y muerte. A punto de cumplirse dos años del comienzo del conflicto tras los ataques del 7 de octubre, 375.000 estructuras han sido completamente inutilizadas, el 88% de Gaza está dañada y el 60% completamente inutilizada. Hasta el momento, el Ejército de Israel ya controla el 87% del territorio después de su reciente incursión en Ciudad de Gaza.

Este viernes, además, la milicia anunciaba que el 40% de Ciudad de Gaza ya es suyo. Como consecuencia, 250.000 órdenes de evacuación de la capital y 1,8 millones de personas desplazadas durante la guerra, algunos hasta en diez ocasiones.

La cifra de víctimas mortales no son menos impactantes tras 700 días de horror. El genocidio israelí ya ha acabado con la vida de 64.300 personas, un tercio de ellos mujeres y niños.

