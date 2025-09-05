Israel afirma que ya controla el 40% de Ciudad de Gaza y advierte de que "la operación se intensificará en los próximos días"

Un palestino lleva el cadáver de su hijo en brazos tras un ataque de Israel

¿Qué está pasando? El portavoz del Ejército israelí ha afirmado además que van a perseguir a Hamás "donde quiera que estén" y que van a "aumentar la presión sobre ellos".

Israel ha afirmado tener bajo control el 40% de Ciudad de Gaza, según Effie Defrin, portavoz militar, quien indicó que la operación se intensificará en los próximos días. Tras semanas de bombardeos, con cientos de palestinos muertos y demoliciones de viviendas, dos brigadas continúan combatiendo en la ciudad, mientras otras fuerzas maniobran en Sheikh Radwan. Israel ha llamado a 60.000 reservistas para unirse a las maniobras. Las Fuerzas de Defensa de Israel han publicado imágenes del ataque en el que murió Abú Obeida, y se comprometieron a perseguir a Hamás. Según Al Jazeera, 70 personas murieron en los ataques del jueves.

Con estas palabras se ha expresado Defrin, después de tres semanas de incesantes bombardeos, cientos de palestinos muertos y demoliciones sistemáticas de viviendas y de otros edificios. "Pueden ver en pantalla un ejemplo de detonación en Zeitún, un barrio dentro de Ciudad de Gaza", dice.

Allí, ha añadido, siguen combatiendo dos brigadas. Mientras, otras fuerzas de infantería maniobran en el barrio de Sheikh Radwan, al norte de Ciudad de Gaza: "Seguimos atacando de manera sistémica la infraestructura de Hamás. Aumentaremos la presión hasta derrotarlos".

Defrin ha confirmado además que los reservistas se están uniendo ya a las maniobras dentro del enclave, después de que las autoridades de Israel hayan llamado a filas a cerca de 60.000 para ocupar Cudad de Gaza.

"Perseguiremos a Hamás, dondequiera que estén"

Por otro lado, el Ejército de Israel ha publicado una fotografía en la puede verse al portavoz del ala militar de Hamás, Abú Obeida; junto a Mohamed Deif, el jefe de las Brigadas Ezzeldín al Qassam; al comandante de la Brigada Jan Yunis, Rafa Salamé; y al jefe de Inteligencia Mohamed Odé, "el único que sigue con vida" de todos ellos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han publicado también nuevas imágenes que muestran el ataque aéreo en el que murió Abú Obeida. "Perseguiremos a todos los miembros de Hamás, dondequiera que estén", ha resaltado Defrin.

Además, según fuentes sanitarias citadas por Al Jazeera, tan solo el jueves Israel mató a unas 70 personas en sus ataques a lo largo de la Franja. En Ciudad de Gaza fueron 39 los que perdieron la vida.

Rescatistas de la Defensa Civil tratan de rescatar a las víctimas de los ataques y de las casas que han quedado destruidas en Gaza, mientras en Al Tuffah, en una sola ofensiva, cinco personas murieron y más de 50 resultaron heridas. Entre ellas había algunos niños.