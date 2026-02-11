Detienen a un sospechoso del secuestro de la madre de la periodista Savannah Guthrie en EEUU

Imagen del posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie

Los detalles El individuo ha sido arrestado en un lugar al sur de Tucson. Las autoridades se preparan para realizar un registro en un sitio asociado con el sospechoso, como parte de las diligencias en curso.

Las autoridades de Estados Unidos han detenido a un sospechoso en relación con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie. El FBI y el Departamento de Policía del Condado de Pima han colaborado en la detención, que tuvo lugar al sur de Tucson. Las autoridades se preparan para registrar un lugar vinculado al sospechoso. El avance en el caso se produjo tras la difusión de imágenes de vigilancia mostrando a un hombre enmascarado cerca de la vivienda de Guthrie. La familia recibió una nota pidiendo seis millones de dólares en bitcoin por su liberación, sin prueba de vida. Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero tras cenar con su hija. La desaparición fue reportada cuando no asistió a la iglesia el domingo.

Las autoridades de Estados Unidos han detenido a un sospechoso para interrogarlo en relación con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, después de que el FBI difundiera nuevos vídeos de vigilancia del exterior de su vivienda.

El Departamento de Policía del Condado de Pima, con la ayuda del FBI, ha detenido a un individuo para interrogarlo en relación con el secuestro de Nancy Guthrie, según declararon oficiales a medios locales.

De acuerdo con un funcionario citado por ABC, el individuo ha sido arrestado en un lugar al sur de Tucson, y las autoridades se preparan para realizar un registro en un sitio asociado con el sospechoso, como parte de las diligencias en curso.

El avance en el caso se produjo tras la publicación de las primeras imágenes de vigilancia, que muestran a un hombre enmascarado acercándose a la puerta principal de la vivienda de Guthrie, mientras los investigadores continuaban las labores de búsqueda en el vecindario. Unas fotografías y vídeos que el director del FBI, Kash Patel, ha compartido en sus redes sociales.

Este lunes se vencía un supuesto plazo para que la familia de la periodista pagara seis millones de dólares en bitcoin por la liberación de su madre, que fue exigida en una nota enviada a una televisora local pero sin prueba de vida de la mujer.

Guthrie fue vista por última vez por sus familiares la noche del sábado 31 de enero después de cenar en casa de una de sus hijas. La puerta del garaje se abrió a las 21:48 (4:48 GMT del domingo) y se cerró dos minutos después.

En la madrugada del domingo, aproximadamente a las 1:47 (8:47 GMT), la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. A las 2:12 hora local (9:12 GMT) un software detectó a una persona en la cámara, pero no había vídeo disponible, explicó el alguacil Nanos la semana pasada. A las 2:28 hora de Tucson (9:28 GMT), la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

La familia supo de la desaparición de la mujer después de recibir un reporte de que no asistió a la iglesia la mañana del domingo, como acostumbraba a hacerlo, e inmediatamente reportó el hecho a las autoridades.

