Nueva polémica precónclave: el cardenal acusado de abuso sexual a menores desoye las prohibiciones del papa Francisco y participa en las reuniones

Al polémico intento del cardenal corrupto Angelo Becciu de participar en el cónclave, y que acabó resolviéndose el pasado martes después de que este decidiera por su propia voluntad renunciar a estar presente en la votación de la Capilla Sixtina, se suma un nuevo caso, el del religioso Juan Luis Cipriani.

Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima y primer cardenal del Opus Dei, está acusado de abuso de menores. El papa Francisco, al conocer el caso, le sancionó en 2019 imponiéndole restricciones disciplinarias, como abandonar Perú, su país natal, y le prohibió el uso de todos los símbolos cardenalicios tras ser acusado de abusar de un menor.

Sin embargo, fue morir el pontífice y el cardenal ha hecho caso omiso. Durante estos días se ha podido ver a Cipriani vistiendo los hábitosy ha estado presente en las reuniones previas al cónclave, lo que ha provocado malestar general en la Iglesia.

Además, el papa Francisco también condenó a Cipriani por unas polémicas declaraciones que hizo sobre el aborto y el abuso a la mujer. "Las estadísticas no dicen que haya abortos de niñas. Pero no es porque hayan abusado de las niñas, son muchas veces porque la mujer se pone como un escaparate provocando", manifestó el acusado.

La Santa Sede todavía no ha aclarado si tomará medidas sobre este nuevo caso que empaña la votación de la Capilla Sixtina, pero la postura de los demás cardenales es clara: "Si el papa dijo que no, sería bueno que no participase".

A diferencia del cardenal Becciu, Cipriani, al tener 81 años, no puede formar parte del cónclave, por lo que no se dará una situación similar a la del cardenal condenado por corrupción.

Lo único que piden las víctimas de abuso es que se acuerden de ellas y que se cumplan las restricciones del papa Francisco. "Cuando salga humo blanco de la Capilla Sixtina, no queremos que ningún otro superviviente escuche el nombre del próximo papa y piense que es alguien que ha causado un daño profundo en mi vida", indicó Peter Isely, sobreviviente de abuso y miembro de SNAP.